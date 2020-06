Mai mulți săteni din comuna Dealu Morii s-au trezit, ziua în amiaza mare, că le-au fost tăiați pomii fructiferi din grădinile personale. Oamenii se plâng că, în lipsa lor, niște necunoscuți au pătruns pe proprietățile acestora și au tăiat, de la rădăcină, o parte din pomii fructiferi din grădini.

Revoltați, gospodarii au dat fuga la autoritățile locale pentru a afla detalii. De la ele au aflat că, în zonă, se află o echipă de muncitori angajați de o firmă care presta servicii pentru furnizorul de energie electrică. Aceștia erau plătiți să cosmetizeze pomii care se aflau în imediata vecinătate a liniilor de înaltă tensiune.

Am plecat după pâine, la Centru, și când m-am întors, cam după o oră, am găsit poarta deschisă. Am auzit un zgomot de drujbă, în grădina din spatele casei. Acolo, am găsit doi necunoscuți care, cu o drujbă, apucaseră să-mi taie jumătate dintre cireși, cu tot cu fructe. Când i-am întrebat pe unde au intrat și ce caută în grădina mea, ei mi-au zis că pe poartă, sunt de la o firmă care trebuie să facă curat sub liniile de tensiune și pot face ce doresc ei, sunt autorizați. Degeaba le-am spus că e, totuși, o proprietate privată și că trebuia să anunțe că vin. Înțeleg că e nevoie să facă curățenie în apropierea liniilor electrice, dar măcar să fi cerut acceptul nostru”, ne-a declarat Cornel Suvac (foto), un sătean din Dealu Morii.