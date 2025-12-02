Lupte greco-romane: Juniorii CSM Bacău, in-corpore pe podiumul național al Seniorilor!

În ciuda deficitului de vârstă, „CSMeii” antrenați de Iriniel și Mihai Botez au fost protagoniștii Campionatului Național pentru Seniori de la Reșița, realizând o performanță mai rar întâlnită și demonstrându-și, o dată în plus, valoarea. Ionuț Mereuță a cucerit aurul, Costel Cosma și Dragoș Draga argintul, iar Alberto Enăchescu, bronzul

„Spectacol total”. Așa a caracterizat Federația Română de Lupte finala Csampionatului Național Individual de Seniori derulată în weekend la Reșița. Iar la acest spectacol total au contribuit din plin și luptătorii CSM Bacău antrenați de Irinel și Mihai Botez. Cei patru „CSMei” prezenți la Naționalele de la Reșița au reușit o performanță mai rar întâlnită.

Deși juniori, Ionuț Mereuță, Costel Cosma, Dragoș Draga și Alberto Enăchescu au fost protagoniști ai finalei de Seniori, urcând, cu toții, pe podiumul de premiere la greco-romane. Ionuț Mereuță și Costel Cosma s-au întâlnit în finala categoriei 63 kg pe care au transformat-o, astfel, într-o „afacere sută la sută băcăuană”. Ionuț a cucerit titlul de campion național., iar Costel pe cel de vicecampion al României.

Aproape de titlul național a fost și Dragoș Draga care a fost nevoit să lupte accidentat, iar problemele medicale i-au barat drumul spre aur, constrângându-l să se mulțumească „doar” cu… argintul. Performanța sa, așa cum au remarcat și antrenorii săi, rămâne însă una de top, cu atât mai mult cu cât Dragoș a fost singurul luptător junior din lotul României care a excelat anul acesta în competițiile internaționale, cu un merituos loc 5 la activ la Europenele Under 20 din Italia.

În fine, la categoria 55 kg, Alberto Enăchescu a întregit colecția de medalii a „CSMeilor”, cucerind bronzul național la Seniori grație unei evoluții mature și determinate. Rezultatele de la Campionatul Național pentru Seniori de la Reșița confirmă, o dată în plus, valoarea luptătorilor CSM Bacău și, totodată, munca și profesionalismul antrenorilor Mihai și Irinel Botez, care au format această generație de sportivi ce reușește să se afirme constant în competițiile interne și internaționale.

„Suntem foarte mulțumiți de rezultate. Lotul cu care trebuia să ne deplasăm la Reșița trebuia să fie mai numeros, însă accidentările din ultimele două săptămâni au limitat efectivul la patru sportivi. Cei patru au demonstrat însă că, deși juniori, pot reprezenta cu cinste CSM Bacău și orașul Bacău indiferent de nivelul competiției. Încheiem 2025 cu un total de 25 de medalii, ceea ce constituie, în opinia noastră, un bilanț remarcabil”, au declarat antrenorii „CSMeilor” Mihai și Irinel Botez, care au ținut să mai amintească faptul că nu mai puțin de cinci luptători ai CSM Bacău sunt deja calificați la Campionatele Mondiale și Europene programate în 2026: Dragoș Draga (60 kg), Ionuț Mereuță (67 kg), Costel Cosma (63 kg), Igor Botez (77 kg) și Ionuț Manolache (97 kg). Cu adevărat show!