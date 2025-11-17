Lupte greco-romane/ Cupa României Under 20: CSM Bacău, mereu în prim-plan

Gruparea pregătită de Irinel și Mihai Botez a cucerit trei medalii de aur și una de bronz, clasându-se pe locul 2 la echipe, unde a fost întrecută doar de Rapid București

Un nou tur de forță din partea secției de lupte a CSM Bacău. Și o nouă dovadă că gruparea băcăuană continuă să fie în prim-planul luptelor greco-romane din România.

După salba de medalii de la Campionatele Naționale Under 23 de la Târgu-Mureș, a venit rândul juniorilor U20 pregătiți de Irinel și Mihai Botez să țină steagul sus. Tot la Târgu-Mureș. Dar la Cupa României.

Astfel, weekendul trecut, „CSMeii” au cucerit nu mai puțin de patru medalii la Cupa României U20 de la Târgu-Mureș. Iar trei dintre medaliați au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului: Dragoș Draga (60 kg), Ionuț Mereuță (63 kg) și Ionuț Manolache (130 kg).

Pe lângă trio-ul medaliat cu aur, CSM Bacău și-a trecut în cont și un bronz la 82 kg, grație lui Rareș Dragă, cadrul rezultatelor bune fiind completat cu cele două locuri 5 obținute de Costel Cosma și Rareș Ricardo la 63 kg. Iar la nivel de echipe, CSM Bacău a reușit să se claseze a doua, fiind devansată doar de Rapid București.

„Este o mare satisfacție că la fiecare competiție, indiferent că vorbim de juniori sau seniori, copiii crescuți de CSM Bacău încă de la vârsta de 10 ani reușesc să se impună”, au declarat antrenorii Irinel Și Mihai Botez.