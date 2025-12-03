Lupte greco-romane/ CN Seniori: Alexandru Solomon, un vice-campion de… 10!

Sportivul antrenat de Cătălin Matache la SCM Bacău și-a trecut în cont a zecea medalie consecutivă la Campionatele Naționale, unde a cucerit argintul la 77 kg, Seniori

Băcăuanul Alexandru Solomon este un sportiv de zece. La propriu și la figurat. Luptătorul descoperit în 2008 de antrenorul Cătălin Matache la o selecție făcută la școala din Luizi Călugăra dă mereu totul în competiții. Și nu e de mirare că evoluțiile sale sunt întotdeauna răsplătite cu un loc pe podium.

Așa s-a întâmplat și la finalul săptămânii trecute, atunci când Alex Solomon și-a trecut în cont a zecea medalie consecutivă la o finală de Campionat Național. Solo s-a laureat vice-campion național la greco-romane la categoria 77 kg cu ocazia Naționalelor de Seniori de la Reșița. Iar argintul putea fi convertit în aur dacă elevul lui Cătălin Matache la SCM Bacău nu ar fi fost accidentat.

„Din păcate, Alex Solomon a luptat accidentat, el acuzând o problemă la ligamente care l-a împiedicat să fie la nivelul maxim. Chiar și așa a încheiat acest an cum știe mai bine să o facă un campion: pe podium. Iar Solo este un campion din toate punctele de vedere, calitățile sale permițându-i să aibă încă de la începutul carierei o ascensiune impresionantă.

Dând timpul înapoi, este suficient să amintesc că a cucerit prima sa medalie la un Campionat Național după doar șase luni de antrenament. Component de bază, de-a lungul timpului, la toate loturile naționale- cadeți, juniori, tineret și seniori- Solo continuă să fie un model, dovadă și evoluția sa de la Reșița pentru care merită toate aprecierile”, a subliniat antrenorul de lot național al SCM Bacău, Cătălin Matache.