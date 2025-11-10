Lupte greco-romane/ Campionatul Național Under 23: CSM Bacău, fără rival

Gruparea „CSMeilor” a câștigat întrecerea pe cluburi la Naționalele de la Târgu-Mureș, unde a avut patru campioni ai României (Denis Mihai, Ionuț Mereuță, Igor Botez și Florin Ionuț Manolache) și trei vice-campioni (Dragoș Gabriel Draga, Costel Cosma și Yanis Gabriel Anghel)

CSM Bacău continuă să fie o adevărată forță în luptele greco-romane. A dovedit-o din plin și la Campionatele Naționale Individuale de Seniori Under 23 desfășurate la finalul săptămânii trecute, la Târgu-Mureș. „CSMeii” s-au dovedit fără rival la Târgu-Mureș, unde, sub comanda tehnicienilor Irinel Botez, Mihai Botez, Cătălin Matache, Eusebiu Diaconu și Sorin Tașcă au deplasat nouă sportivi, dintre care nu mai puțin de șapte au urcat pe primele două trepte ale podiumului.

Iar din cei șapte medaliați, patru s-au încununat campioni ai României. La -60 kg, multiplul campion Denis Mihai antrenat de Cătălin Matache și Sebi Diaconu a confirmat calculele hârtiei, adjudecându-și titlul de campion al României.

A fost secondat pe podiumul de premiere al acestei categorii de greutate de colegul de club, Dragoș Gabriel Draga, sportiv pregătit de Irinel Botez și Mihai Botez. Cei doi tehnicieni, fiul, Irinel fiind asistat de tatăl său, Mihai, au avut satisfacția a trei titluri naționale, adjudecate de Ionuț Mereuță la -63 kg, de Igor Botez la -77 kg și de Florin Ionuț Manolache la -130 kg, dar și a încă unei medalii de argint, obținută la categoria de greutate -67 kg de Costel Cosma.

De argint a fost și evoluția lui Yanis Gabriel Anghel, sportivul antrenat de Sorin Tașcă ocupând locul doi în limitele categoriei -97 kg. Grație acestui parcurs excelent, CSM Bacău a ocupat primul loc în ierarhia echipelor participante, subliniind, o dată în plus, ceea ce se știe de multă vreme: că este o autentică forță.