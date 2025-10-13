Lupte greco-romane/ Balcaniada U15, U17 și U20: CSM Bacău, doi campioni balcanici și un medaliat cu bronz

Procentaj maxim pentru CSM Bacău la Campionatul Balcanic de Lupte U15, U17 și U20 derulat la Cluj. Pe Someș, „CSMeii” antrenați de Irinel Mihai Botez s-au prezentat cu trei sportivi, toți trei urcând pe podiumul de premiere la greco-romane.

Mai mult, la Under 20, din cele trei medalii cucerite de România, două, ambele de aur, au purtat amprenta CSM Bacău, fiind adjudecate de Dragoș Draga și Ionuț Mereuță.

Dragoș s-a laureat campion balcanic de juniori la categoria de greutate 60 kg, în timp ce Ionuț a luat aurul la 63 kg.

Cel de-al treilea reprezentant al CSM Bacău, Narcis Carai, în ciuda faptului că a bifat primul său concurs internațional, s-a descurcat onorabil, obținând bronzul la U15, categoria 57 kg.

„Sportivii noștri au avut o evoluție remarcabilă, fătră greșeli, motiv pentru care merită toate felicitările”, a punctat antrenorul Irinel Mihai Botez.