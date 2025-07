Lupte greco-romane: Băcăuanul Celini Luca, vice-campion al Germaniei Masters la 55 de ani

Restras din activitate în urmă cu 17 ani, luptătorul a revenit în circuitul competițional în 2021, sub comanda… fostului său elev, Florin Gavrilă, urcând pe podium în SUA, la Las Vegas și, mai nou, în 2025, la Ehningen

Să vrei și să poți

Poveste de viață. Sau chiar de film. Pentru că- nu-i așa? –viața bate uneori filmul. Eventual, la lupte greco-romane. Luptătorul băcăuan Celini Angelo Luca- de fapt, așa cum îl cunosc apropiații, Luca Celini sau chiar lucacelini, într-un singur cuvânt, în stilul în care Paolo Rossi devenise pentru toți paolorossi- a ajuns la concluzia că viața, viața de sportiv, poate reîncepe și după vârsta de 50 de ani. Asta chiar dacă filmul carierei tale s-a întrerupt la un moment dat cu mult timp în urmă. „Totul este să-ți placă. Să vrei cu tot dinadinsul. Și, bineînțeles, să poți”, explică proaspătul vice-campion al Germaniei Masters la 55 de ani, Luca Celini. Povestea te prinde imediat. Mai ales că este cu adevărat una demnă de film. Când s-a văzut oare ca un antrenor să revină în circuitul competițional sub comanda unui fost elev? Luca Celini a făcut-o. Triumfând din nou ca sportiv și fiind antrenat de… fostul său elev de la SCM Bacău, Florin Gavrilă, zis și Kempes, după celebrul fotbalist al naționalei Argentinei din anii 70-80. Kempes cel adevărat, Mario, a ieșit campion mondial și golgeter al turneului final în 1978. I-a urmat, patru ani mai târziu, Paolo Rossi, că tot aminteam noi de paolorossi. „Kempes” al nostru, Gavrilă, e și el campion mondial. Iar Lucacelini i-ar putea călca pe urme. Filmul, după cum vedeți, are tușe suprarealiste. Prin urmare, ar fi timpul pentru pop-corn. Și pentru generic!

Discipolii lui Ion Butucaru

Pe generic avem doi protagoniști și un invitat special, toate cele trei nume fiind scrise cu litere mari cât mânerul de la umbrelă. La capitolul „starring”- folosim această terminologie mai ales că unele cadre sunt „trase” în Statele Unite ale Americii, în Las Vegas- Luca Celini, în vârstă de 55 de ani și Florin Gavrilă „Kempes”, în vârstă de 46. „Special guest”? Ion Butucaru, Antrenorul-Legendă, așa cum a fost desemnat de Federația Română de Lupte, în condițiile în care este singurul tehnician care a reușit să scoată 11 campioni- toți băcăuani!- medaliați la Europene și Mondiale. Prin mâinile profesorului Butucaru au trecut și cei doi protagoniști, Luca Celini și Florin Gavrilă. „În Statele Unite, unde am ocupat locul 3 la individual și am ieșit campion al Americii cu echipa din Las Vegas, toți specialiștii din lupte au ținut să evidențieze faptul că atât eu, cât și Florin Gavrilă, l-am avut ca mentor pe domnul profesor Butucaru. Când vine vorba de antrenorul Ion Butucaru, toți cei din lupte- din Statele Unite și până în Germania- își scot pălăria. Noi toți îi datorăm enorm profesorului Butucaru”, punctează Celini.

„Maestre, nu ai fi tentat…”

Pe repede înapoi. Mult înapoi. În 2008, atunci când la Naționalele de lupte, Celini Angelo Luca susține ultimul său meci din carieră. Un meci pierdut. „Pierdut la un singur punct, în fața fiului lui Ștefan Rusu”, ține să precizeze Celini, care adaugă: „Acea înfrângere m-a făcut să pun punct carierei. Aveam 38 de ani. Și nicio motivație, dar absolut niciuna pentru a continua”. Băcăuanul a rămas însă în lupte. Ca antrenor. Printre elevii săi s-a numărat și Florin Gavrilă, cu care a legat o relație foarte strânsă. Într-atât de strânsă încât Celini i-a botezat fata lui „Kempes”, pe Jasmine, care astăzi are 16 ani și în trecut a cochetat, la rândul său, cu luptele. Și acum pe repede înainte. Undeva prin 2021, atunci când cumătrul Kempes, stabilit de mulți ani în Germania, l-a tras de mână pe cumătrul Celini: „Maestre, nu ai fi tentat să te reapuci de lupte ca sportiv? E păcat să nu încerci”. Celini Angelo Luca s-a ferit de păcat și a încercat. Și nu doar că a încercat, dar a și reușit. Și încă bine de tot. Dovadă bronzul din Statele Unite și argintul de acum, de la Naționalele Masters ale Germaniei. Bravo, cumetre!

O performanță de moral

„Dar nu a fost ușor”, dezvăluie Celini. „Luasem mult în greutate și îmi ieșisem complet din ritm. Am tras însă tare și, ajutat de cumătrul Kempes, căruia am ajuns să-i spun eu acum <maestre>, am ajuns la un nivel care mi-a permis să lupt inclusiv la Mondialele Masters”. La Mondialele din 2023, Luca Celini a fost învins de un italian. Acum, se pregătește pentru Campionatele Mondiale programate în toamnă, Budapesta: „Încă nu sunt la nivelul la care să pot aspira la o medalie, dar la următoarea ediție voi încerca să țin cât de cât pasul în regim de performanță cu cumătrul, pardon maestrul Florin Gavrilă, care este campion mondial la categoria 60 de kilograme. Am, deci, modelul de urmat. Și, mai ales, am un moral foarte bun”. La moralul foarte bun al lui Celini a contribuit din plin succesul repurtat la recenta ediție a Campionatului Germaniei Masters, de la Ehningen. La întrecerile găzduite de localitatea din landul Baden-Wurttemberg, Celini Luca a cucerit titlul de vice-campion la categoria 88 kg, nivelul de vârstă 51-55 ani, concurând, alături de Florin Gavrilă „Kempes”, pentru clubul Durbheim manageriat de Andreas Wenzler.

Atenție, motor!

Naționalele Germaniei Masters au reunit, anul acesta, la Ehningen aproape 300 de luptători de la 95 de cluburi. Iar parcursul lui Celini a fost salutat în felul următor de presa germană de specialitate: „Două victorii și o înfrângere i-au adus lui Luca Celini Angelo un fantastic loc doi la categoria 51-55 ani. Luptătorii grupării din Durbheim au fost supervizați de șeful de departamen Andreas Wenzler, care a fost mai mult decât mulțumit de performanța sportivilor săi. Per total, acesastă ediție a Naționalelor Germaniei s-a bucurat încă o dată de un răspuns excelent din partea participanților care au dat dovadă de un nivel tehnic ridicat”. Pentru Celini urmează, așa cum aminteam, Mondialele din Ungaria. Și, în paralel, naveta Bacău- Durbheim. „Este solicitant, dar am parte de satisfacții deosebite. Până la 60 de ani, care ar fi vârsta limită la Masters, vreau să mă bucur din plin de competiții și să dau tot ce pot”, spune luptătorul băcăuan. Așadar, filmul continuă! Plin de acțiune. Și plin de viață, viață de luptător adevărat!