În săptămâna 29 ianuarie – 2 februarie se fac înscrieri pentru prima sesiune din examenul de Bacalaureat 2018. Pentru prima dată, examenul de bacalaureat începe iarna – cu probele orale și se termină la vară – cu probele scrise. Însă înscrierea este unică în această perioadă. Următoarea sesiune va fi abia la toamnă. Se pot înscrie atât elevii de clasele a XII-a (și a XIII-a, ruta progresivă) din acest an școlar, care vor finaliza cursurile pe 25 mai, dar și cei din generațiile anterioare. Pentru aceștia din urmă, înscrierile se fac tot acum, chiar dacă au de susținut doar anumite probe scrise. Înscrierile se fac, în ambele cazuri, și pentru elevii din generația curentă, și pentru absolvenții din generațiile anterioare, la liceu. La Inspectoratul Școlar se fac înscrieri doar pentru cazuri speciale și pentru elevii veniți din alte județe. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 începe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua în data de 13 februarie și va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (14 – 15 februarie). În zilele de 16, 19 și 20 februarie este programată evaluarea competențelor digitale (proba D), iar în perioada 21-22 februarie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C). Cursurile pentru acest an școlar se vor încheia pentru clasele a XII-a și a XIII-a pe 25 mai.

Prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2018 – Limba si literatura română – – va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura maternă este programată marți, 26 iunie, iar proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă – la alegere a profilului și specializării – se va desfășura joi, 28 iunie. Afișarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (până la ora 12.00) și e urmată de depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 16.00). Între 5 și 8 iulie vor fi soluționate contestațiile, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie. A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018, cea de toamnă, are următoarea structură: 10 – 13 iulie: înscrierea candidaților

27 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

20 august: limba si literatura română – proba scrisă

21 august: limba si literatura maternă – proba scrisă

22 august: proba obligatorie a profilului – proba scrisă

23 august: proba la alegere a profilului și specializării – proba scrisă

24 – 27 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română –

28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

29-30 august: evaluarea competențelor digitale

30-31 august: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională

1 septembrie: afișarea primelor rezultate (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 16.00)

2 – 5 septembrie: rezolvarea contestațiilor

6 septembrie: afișarea rezultatelor finale Din Bacău sunt așteptați să participe la Bacalaureatul 2018 în jur de 4.600 de candidați. 10 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.