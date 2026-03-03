Lucrări la intersecția Tic Tac pentru punerea în funcțiune a noilor semafoare din sistemul de management al traficului

Primăria municipiului Bacău anunță că, începând de marți, 3 martie, de la ora 21.00, vor demara lucrările de săpătură în intersecția cunoscută drept „Tic Tac”, la intersecția dintre Calea Mărășești, strada Spiru Haret și strada Erou Ciprian Pintea.

Intervențiile au ca scop finalizarea conexiunilor electrice și punerea în funcțiune a noilor semafoare, în cadrul proiectului „Sistem de management al traficului”, derulat la nivelul municipiului.

Pe durata lucrărilor, sunt așteptate restricții temporare de circulație în zonă, precum și posibile perturbări ale traficului rutier. Reprezentanții administrației locale precizează că intervențiile sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii și pentru creșterea siguranței rutiere.

„Știm că șantierele înseamnă zgomot, restricții temporare de trafic și un ritm diferit al activităților zilnice, iar pentru răbdarea și înțelegerea dumneavoastră vă mulțumim. Aceste intervenții sunt necesare pentru modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii, astfel încât rezultatul final să însemne mai mult confort, siguranță și funcționalitate pentru întreaga comunitate”, au transmis reprezentanții municipalității.

Lucrările sunt estimate să se desfășoare până la sfârșitul săptămânii.