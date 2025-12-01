Lucrări de igienizare și decolmatare pe pârâul Trebeș, pentru un curs de apă sigur și curat

Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Bacău au intervenit recent pe pârâul Trebeș, în municipiul Bacău, în zona amonte de Lacul de Agrement, pentru lucrări de igienizare și decolmatare.

Acțiunea a vizat îndepărtarea depunerilor de aluviuni și curățarea vegetației excesive care începea să afecteze secțiunea de scurgere a pârâului.

Scopul intervenției a fost eliberarea albiei și asigurarea unui flux de apă în condiții de siguranță, contribuind astfel la prevenirea problemelor în perioadele cu precipitații abundente.

Această intervenție face parte din efortul continuu al ABA Siret și al SGA Bacău de a menține cursurile de apă în parametri optimi și de a proteja mediul și comunitățile locale. Echipele implicate au fost apreciate pentru profesionalismul și promptitudinea de care au dat dovadă.