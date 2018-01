Actualul ministru al Comunicațiilor, Lucian Șova, a fost propus de organizația PSD Bacău pentru preluarea Ministerului Transporturilor. Inițial, Comitetul Executiv Național al PSD urma să aleagă pentru acest portofoliu între Răzvan Cuc, Nicolae Bădălău și Felix Stroe. Totuși, după debutul ședinței CEx al PSD, lucrurile s-au schimbat și lupta pentru Ministerul Transporturilor s-a dat între Felix Stroe, liderul filialei județene Constanța a PSD și Lucian Șova, susținut de PSD Bacău. Conform unor surse politice, citate de MEDIAFAX, Comitetul Executiv Național al PSD a votat ca Lucian Şova să fie desemnat ca ministru al Transporturilor. Celălalt ministru băcăuan, Viorel Ilie (ALDE), a fost desemnat de partidul său să conducă, în continuare, Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul. „Pentru PSD Bacău este cea mai importantă funcție obținută din 1990 încoace. Teoretic, este a doua după cea din momentul iunie 2017, când Lucian Șova a fost desemnat ministru al Comunicațiilor. Acela a fost un pas important deoarece i-a dat posibilitatea să-și demonstreze calitățile de manager”, a declarat senatorul Dragoș Benea, președintele organizației județene PSD Bacău, adăugând că Lucian Șova e singurul ministru care își schimbă portofoliul în sens ascendent. „Lucian Șova nu va fi ministru al Transporturilor pentru județul Bacău dar, în același timp, prezența sa în această funcție va crește șansa județului de a-i fi deblocate și promovate proiectele, alături de multe alte proiecte importante pentru România”, a mai afirmat Dragoș Benea. Liderul județenei PSD Bacău a precizat că Lucian Șova va avea o misiune complexă și complicată, dar speră, cu toate acestea, ca la evalurările care se vor face în partid ministrul Transporturilor să prezinte multe obiective realizate. „Asta cu atât mai mult cu cât sunt convins că Viorica Dăncilă este ultimul premier desemnat de PSD în actualul ciclu electoral”, a adăugat Dragoș Benea. În obținerea portofoliului de ministru al Transporturilor „un merit important aparține organizației județene PSD Bacău, simpli membri, aleși locali și parlamentari, pentru că formează, împreună, o echipă omogenă și competitivă”, a punctat, în final, Dragoș Benea. Cine este Lucian Şova? Lucian Şova, în vârstă de 57 de ani, este, în prezent, la al doilea mandat ca deputat. Primul mandat a fost în perioada 2012-2016, când a fost secretar în Comisia pentru transporturi şi infrastructură. În perioada septembrie 2010 – decembrie 2012 a fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean Bacău. În acceaşi perioadă a ocupat funcţia de consilier al managerului general în cadrul companiei de transport Cominfortrans, din Bacău, post pe care l-a mai ocupat în perioada august 2005 – februarie 2009. Timp de un an, din octombrie 2009 până în aceeaşi lună din 2010, Şova a fost consilier personal al ministrului Economiei. Anterior, în perioada martie 2009 – octombrie 2009 a ocupat funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei. Lucia Şova a fost director general în cadrul Departamentului Transporturi Rutiere din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în perioada ianuarie 2002 – iulie 2005. Deputatul a fost director general adjunct în cadrul Autorităţii Rutiere din România din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în perioada mai 2001 – ianuarie 2002. Anterior, din ianuarie 2001 până în mai 2001 a fost consilier personal al ministrului Transporturilor. Inginerul Şova a absolvit Facultatea de Inginerie Mecanică, specialitatea autovehicule rutiere din cadrul Universităţii din Braşov. În 2006 a absolvit Institutul Naţional pentru Administraţie Bucureşti şi a devenit masterand în managementul calităţii în transporturi rutiere, diplomă primită în cadrul Universităţii din Oradea. În 2009, Şova a urmat cursul de securitate şi bună guvernanţă din cadrul Universităţii Naţionale de Apărarea Carol I, Colegiul Naţional de Apărare. Bacăul își securizează autostrada Sprijinirea lui Lucian Șova de către organizația PSD Bacău pentru portofoliul transporturilor nu este întâmplătoare. Județul Bacău are cel puțin două mari proiecte de infrastructură în așteptare: Centura ocolitoare a municipiului reședința de județ și viitoarea Autostradă Iași – Bacău – Brașov. Ambele proiecte au fost sabotate ani de zile din zona Ministerului Transporturilor. Centura ocolitoare a Bacăului trebuia să între la licitație din 2005, în cadrul unui program finanțat de Banca Mondială, însă Guvernul rezultat în urmă alegerilor din 2004 a stopat orice demers. După un deceniu de așteptări, când se părea că treburile încep să se miște, licitația pentru desemnarea constructorului a fost contestată după vizită premierului Ponta în Turcia, în locul unei firme românești fiind desemnată o firma turcească. Această, însă, a abandonat șantierul după câteva luni, spunând că nu mai poate continuă lucrările. În ceea ce privește Autostrada Iași – Bacău – Brașov, această este contestată de ani de zile de politicienii din Iași, care susțin varianta prin Târgu Neamț spre Târgu Mureș. În mod surprinzător, deși chiar Lucian Șova a afirmat că Iași – Tg Mureș și Iași – Brașov nu se exclud reciproc, Iașul nici nu vrea să audă ca o autostrada să treacă prin Bacău. Cel puțin pentru aceste două motive, Bacăul a dorit să aibă un reprezentant la butoanele Ministerului transporturilor.

