Balcani și Poduri sunt primele comune din județul nostru care s-au înscris în programul Uniunii Europene (UE) pentru instalarea de net gratuit, finanțat cu 120 de milioane de euro.

Primăriile care se înregistrează în portalul online WiFi4EU primesc 15.000 de euro pentru a amenaja zone publice cu acces gratuit la internet wireless. Echipamentele pot fi instalate în biblioteci, cămine culturale, spitale, muzee, parcuri etc. O mie de cereri din țările UE vor fi aprobate în primă fază, localitățile titulare fiind sprijinite să achiziționeze aparatele și instalațiile necesare. Criteriul de selecție va fi „primul venit, primul servit”.

Din păcate, puțini edili știu sau sunt interesați de acest program. Primarii Vasile Luca, Balcani și Diana Albu, Poduri, fac excepție, cererile lor fiind înregistrate imediat după demararea programului.

Vasile Luca, primarul comunei Balcani, are în vedere amplasarea punctelor de acces la internet în două parcuri situate în zone intens circulate.

„La Frumoasa, în vecinătatea parcului se află piața, dispensarul și Biserica Romano-Catolică. Lângă parcul din Schitu Frumoasa avem biblioteca, școala, grădinița și dispensarul.”

Vasile Luca, primarul comunei Balcani

Diana Albu, primarul din Poduri, are în vedere zonele mai izolate. „Noi am depus solicitarea pe 22 martie, arată Diana Albu. Am vrea să instalăm internet în satele mai îndepărtate cum ar fi Negreni, Buleni ori Secătura. Ne-am gândit că am putea amenaja punctele de acces la școală sau la biserică.”