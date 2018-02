– anul acesta, doar pe 8 km de drum se va turna asfalt n în următorul proiect de asfaltare vor intra ulițele satului care au legătură directă cu drumul principal – proiectele de viitor ale Unității Administrative Teritoriale Itești vizează extinderea lucrărilor de canalizare și amenajarea unei noi rezerve de apă pentru locuitorii comunei Mai multe sesizări sosite pe adresa redacției ziarului Deșteptarea cu privire la starea “deplorabilă” a drumurilor din comuna Itești ne-au determinat să ne deplasăm în teren pentru a face un demers jurnalistic. Zis și făcut! Săptămâna trecută, chiar înainte de ninsoare, am pornit spre comuna Itești, am traversat satul Dumbrava care se întinde de-a lungul drumului național E85 și am virat apoi la stânga spre inima comunei Itești. După câteva sute de metri, asfaltul se oprește brusc la trecerea de nivel cu calea ferată, iar preț de aproximativ 2 km traversăm anevoios un drum pietruit care duce spre centrul comunei. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 1 SHARES Share Tweet

