Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut, astăzi, o întâlnire cu liderii partidului din județul Bacău. Convocarea Comitetului Politic Executiv al PSD Bacău s-a făcut într-un moment delicat pentru partid, în care se văd cu ochiul liber tensiunile dintre liderii de la vârf, mai ales pe relația Liviu Dragnea – Mihai Tudose. "A fost un Comitet Executiv nu tensionat, dar în care membrii s-au arătat îngrijorați deoarece o proastă funcționare a Guvernului afectează factorul politic. La final, însă, toată lumea a spus că, în esență, dacă partidul câștigă alegeri cu un program de guvernare, în asemenea momente generate de noi idei sau strategii, partidul trebuie să aibă ultimul cuvânt", ne-a declarat senatorul Dragoș Benea, președintele organizației județene a PSD Bacău. El spune că abordarea lui Liviu Dragnea a primit un vot de încredere din partea Bacăului. "Bacăul merge cu această abordare, mai lucrativă. Este un an pe care trebuie să-l valorificăm din punct de vedere administrativ și dacă mai intrăm în tensiuni politice, vom avea probleme", a mai spus senatorul DragoșBenea pentru Deșteptarea.ro.

