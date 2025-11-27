LIONS INTERNATIONAL # Bacău, 21-23 noiembrie 2025 # Lions Clubs District 124 Romania împlinește 35 de ani

# Tradiție. Continuitate. Viziune.

În decorul blând al toamnei băcăuane, Bacău a fost gazda Convenției de Toamna a Districtului 124 România, un eveniment care a adus împreună liderii și membrii familiei lionistice din întreaga regiune. A fost mai mult decât o întâlnire organizatorică: a fost o reafirmare a promisiunilor făcute, o reînnodare a legăturilor care susțin comunitatea, o celebrare a continuității.

Zile de lumină la inima Moldovei

21-23 noiembrie 2025 — orașul Bacău s-a deschis ca o catedrală vie prin cluburile din Bacău, pentru a găzdui membrii Lions, oaspeți veniți din cluburile din țară și invitați de onoare din alte țări. Nu a fost o simplă conferință administrativă. A fost o respirație colectivă — momentul în care o organizație internațională se întâlnește cu sine și se reconfirmă angajamentul său față de comunitate. A fost un moment ale în care am trăit cu toții emoția înfrățirii Districtului 124 România cu Districtul 131 Lituania.

Bacău ca loc de întâlnire nu a fost întâmplător. Este geografia unde s-a născut ideea unei Lions Clubs cu denumire spirituală — „Sf. Andrei” — și unde oamenii au ales să-și spună: „Vom slujii cu demnitate” așa cum ne-a inspirat PDG Ionel LUPU, mentorul acestui proiect.

Deschiderea: Un tărâm plin de semnificație

Ceremonia de deschidere a fost condusă cu eleganță și inimă de către echipa Cabinetului Districtual Lions România – District 124. Pe podium au urcat lideri care au dovedit că misiunea Lions nu e o funcție, ci o vocație.

La cuvânt a venit Guvernatorul Districtului, un bărbat a cărui cuvânt cântărește, și al cărui exemplu deschide drumuri. El a vorbit nu despre cifre și statistici, ci despre suflet:

„Suntem aici pentru a reafirma ceva simplu și sfânt: Binele nu e o decizie administrativă. Este o alegere de fiecare zi. Fiecare proiect pe care l-am dezvoltat, fiecare copil pe care l-am ajutat, fiecare comunitate pe care am întărit-o — toate acestea sunt niște pietre într-o cale pe care o construim cu rugăciune și cu mâini curate.”

Cuvintele au fost primite ca o amintire sfântă. În sală, nici nu se mai auzea o șoapă.

Copiii — Speranța Exprimată în Voce

Un moment care a emoționat sala a fost când copiii din corul Sing & Joy (coordonați de Lion Andreea Simon), proiect susținut de Lions Club Bacău ”Sf.Andrei” au cântat — nu pentru a fi aplaudați, ci pentru a fi ascultați.

„Ei nu cântă doar note. Ei cântă viața. O viață trăită în joc, în culoare, în pace. Într-o copilărie care râde, care speră, care zboară. Fiecare cântec al lor e ca un curcubeu care nu cere permisiune, apare, strălucește. Și ne amintește că am fost și noi, odată… liberi ca un refren.”

Prezentarea de modă pentru copii sub semnătura brandului Monnmar, creat de Lion Monica Francisc.

Pe scena elegantă, în fața întregii elite lionistice a României, micii artiști și modele au adus cu ei un strop de poezie vie. Ținutele nu au fost doar vestimentație – au fost expresii ale unui suflet curat. Un act artistic în care copilăria s-a întrupat în pași mici, dar plini de curaj, în zâmbete sincere și în ochi care nu au învățat încă teama. Pentru această seară specială Monica a pregătit o colecție în premieră. A fost mai mult decât un moment artistic. A fost o declarație de iubire pentru visul copilului liber. Țesături fine, culori pastelate s-au transformat în simboluri ale inocenței protejate, ale libertății susținute, ale copilăriei trăite sub semnul frumuseții. Nu a fost despre tendințe.

A fost despre vise. Despre delicatețea unei rochii care te poate face să plutești. Despre culori care spun povești. Despre zâmbete care se așază ca dantelă fină pe inimile celor care privesc. Noua colecție Moonmar e construită cu dragoste, nu cu foarfeca. Cu har, nu doar cu mâna. Cu ochii deschiși către sufletul copilului și cu dorința sinceră de a-l vedea crescând frumos, încrezător, demn, liber. Această prezentare nu a fost doar un moment artistic. A fost o lecție despre cum se crește un copil: cu estetică, cu blândețe, cu vise în buzunar. Prezentarea s-a transformat într-o reverie vizuală: o metaforă vie despre copilărie ca zbor – fragil, colorat, dar plin de sens. Micii modele nu au fost doar purtători de ținute, ci întruchipări ale libertății și inocenței.

Pe scena, a revenit Trupa ADAMAS — cea care la Slănic Moldova a demonstrat că dansul și spiritualitatea pot fi unu. De data aceasta, au prezentat o coreografie nouă, dedicată temei anului: „Lumină pentru Comunitate”.

Dansul lor a fost o operă vie, în care fiecare fiu și fiică a acestei trupe a devenit un mesager al schimbării pozitive. Fără cuvinte, dar cu tot sufletul, au spus: „Noi suntem viitorul. Și viitorul dansează către lumină.”

Romeo Tanasă, fondatorul trupei, stătea în spate, cu lacrimi în ochi — încrezător că aceștia care dansează azi vor construi cu mâini curajoase mâine.

Muzica — Sufletul devenit Sunet

Trupa Memory a revenit pe scena de la Bacău. Fiecare notă, fiecare vers, a fost o donație de suflet către viitor. Coordonatorul trupei, Claudiu Filip – pianist rafinat și profesor de muzică la Palatul Copiilor Bacău – este liantul artistic care a catalizat și de această dată o formulă scenică unică. Mia Ojog cu vocea ei de catifea, violonistul și solistul Bogdan Nour împreună cu DJ-ul și MC-ul Ciprian Cucu („Young Feftee”), astăzi psiholog și coach, au imprimat ritmul unei generații care gândește liber și simte profund. Ioana Luncașu, backing vocal cu peste 12 ani de studiu muzical și studentă la Medicină, a adăugat fragilitate și forță în același glas. Completarea instrumentală a venit din partea saxofonistului Gelu Țurlea, profesor de clarinet, și chitaristului Vasy Anghel, jurist cu suflet de muzician. Au creat o atmosferă de tăcere frumoasă, unde publicul a putut simți că da, muzica e limba în care inima vorbește. Repertoriul a alternant între compoziții clasice și moderne — ca și cum ieri și azi dansau împreună, mână în mână.

Fiecare orator care a urcat pe podium nu a venit să vorbească despre Lions, ci să vorbească ca Lion — adică din inimă, cu mâna pe piept.

Unii au vorbit despre projectele realizate. Dar cuvintele nu au fost cifre — au fost povești. Au fost chipuri.

Alții au vorbit despre provocări — și cum e mai ușor să te-ntorci acasă decât să urci pe scenă și să spui: „Nu am reușit cum am vrut. Dar mâine încerc din nou.”

Aceasta e virtutea Lions: nu ascunde eșecul. Îl transformă în lecție și în forță pentru viitor.

Directorul International Niels Schnecker a aprins în sufletele noastre din nou gândul:

„Mâine, acolo unde stau eu, pot fi omul care schimbă ceva. Mâine, fiu-miu poate vedea că tatăl lui crede în oameni. Mâine, o stradă din orașul meu devine puțin mai strălucitoare.”

Și nu e mai mult și nu e mai puțin decât tot ce spun poveștile mari despre schimbare.

Încheiere: De Ce Bacău? De Ce Acum? De Ce Lions?

Bacăul e pe harta sufletelor care cred că orasul poate fi lumină pentru alții. Și asta-i singurul lucru care contează când construiești o comunitate. Conventia de toamna a fost o reafirmare că Binele nu se oprește. Și dacă Brâncuși a spus că „Nu vom fi niciodată modești dacă nu vom fi simpli” — atunci Lions la Bacău au dovedit asta cu fiecare pas, cuvânt și faptă. Sub deviza „We Serve” — Noi Slujim — prietenii din Lions s-au dus acasă cu aceeași flacără care i-a adus la Bacău.

O Imagine Rămâne

Asta-i magia Lions:

”Binele nu e strigare. E șoaptă care ajunge departe. E mână dată discret. E zâmbet care-și pleacă privirea. E fata care-i spune mamei: Am văzut cum ai făcut. Voi face și eu. Și copilul meu va face” așa cum obișnuiește să spună Lion Lăcrămioara Mocanu în proiectul ei de suflet „Sanity” în care a investit totul, chiar și ființa ei.

Bacău, 21–23 noiembrie 2025 — Momentul în care comunitatea a spus: Noi Suntem.

#ServeToLead #LeadToServe #Tradiție.Continuitate.Viziune