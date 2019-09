„Ziua Curățeniei Naționale” (Let’s do it, Romania), sărbătorită în fiecare an pe 21 septembrie, a fost marcată și de 62 de voluntari de la Administrația Bazinală de Apă (ABA) Siret din Bacău. „Organizăm acțiuni specifice în fiecare an cu acest prilej – spune purtătoarea de cuvânt a instituției, Georgiana Cernat.

Anul acesta am fost 37 de voluntari din Bacău, 12 în Onești și 13 în comuna Brusturoasa. În Bacău am mers pe malul drept al Lacului de agrement, un grup de la intrarea pe Insula de Agrement, până la podul Șerbănești, iar un grup în aval de insulă, de la barajul din aval în jos, pe malul Bistriței. S-au adunat 86 de saci a 240 de litri de deșeuri”.

La Onești s-a mers pe malul râului Cașin șu s-au adunat 40 de saci, iar la Brusturoasa pe malul râului Trotuș și s-au adunat 28 de saci.

Sacii au fost încărcați în camionete și transportați în locuri special amenajate.

1 of 6

În total, voluntarii de la ABA Siret au adunat 154 de saci cu deșeuri.