Noul prefect al județului, Leonard Bulai, recent învestit în această funcție, a avut o primă întâlnire cu reprezentanții mass-media. Astfel, primul prefect numit care, în același timp, este și membru al unui partid politic, și-a arătat interesul față de problemele spinoase ale momentului, dând asigurări că se va implica activ în rezolvarea acestora.

Încă de la început, fostul șef de cabinet al primarului Bacăului, devenit, între timp prefect al județului, a insistat pe transparentizarea instituției, ca primă și importantă măsură pe care o va adopta în perioada imediat următoare. „Nu știu câte pârghii are Prefectura de a schimba ceva neapărat, dar îmi doresc o transparență totală a acestei instituții. (…) Eu vin din mediul privat și m-am lovit de administrație, de modul în care se face administrație locală. Încerc să fac niște shimbări, în sensul de a aduce și în administrația locală mai mult din principiile care operează în privat, gen competență, profesionalism etc”, a declarat Leonard Bulai, noul prefect al județului. Totodată, ca reprezentant al guvernului în teritoriu, prefectul Bulai și-a arătat disponibilitatea de a implementa cât mai bine politicile naționale în județul Bacău.

„Îmi doresc să continui ceea ce este bun, prefectura fiind, de fapt, un liant între primării, autoritățile centrale și cetățean. (…) Am avut o întâlnire și cu domnul Ailenei (fostul prefect n.r.) când am preluat mandatul. Am preluat niște idei și niște proceduri pe care și le dorea să le implementeze la nivelul instituției și pe care eu vreau să le continui. (…) Îmi doresc să fac lucruri bune. Cum le pot realiza?!… Nu mi-am format încă o imagine, nu știu ce pârghii am, ce pot să fac, astfel încât să mă implic la nivelul județului în dezvoltare, în proiecte. Stau aici, vin la ora 8.00 dimineața și plec la 8.00 seara. Ăsta era și programul meu, în privat”, a mai arătat prefectul Leonard Bulai. De altfel, acesta a precizat că a intrat în politică, devenind membru al formațiunii USR PLUS, din dorința de a schimba ceva în acest domeniu. „Noi ne dorim multe să facem, dar o să vedem câte lucruri vom reuși să realizăm”, a punctat prefectul Bulai.

„Oferim suport Covid și altor județe din jur”

Unul dintre subiectele abordate în cadrul discuției a fost cel legat de pandemie, „de actualitate și care ne apasă cel mai tare, atât la nivel general, cât și la nivel personal”, prefectul Bulai fiind abia ieșit din carantină, după ce a fost testat pozitiv cu virusul SARS-COV 2. Acesta a admis că situația generală nu este deloc bună, date fiind implicațiile la toate nivelurile, în întreaga societate, dar pe care va încerca să o îmbunătățească, inclusiv prin accelerarea vaccinării populației. Referindu-se la situația la nivelul ATI Covid, prefectul a arătat că, la momentul discuției, exista doar un pat liber, din totalul de 35 de paturi.

„Din ce am discutat cu domna dr. Mihaela Arim, directorul executiv al DSP, la nivel de județ, stăm bine, în privința locurilor la ATI, chiar oferim suport și altor județe din jur. Ieri (15 martie n.r.), de exemplu, au venit trei pacienți din alte județe. În plus, DSP a făcut o adresă prin care s-a solicitat suplimentarea numărului de paturi la spitalele din județ, în sensul identificării acestor locuri”, a explicat prefectul județului.

Acesta a precizat că, în ultimele 2 luni, necesarul a fost suplimentat cu 8 paturi, ajungându-se, acum, la un total de 35. În plus, se caută soluții, astfel încât „să ajungem la un total care să asigure acel minim disponibil, orice s-ar întâmpla”, inclusiv personal medical calificat. Totodată, prefectul Bulai și-a luat angajamentul de a mediatiza mai bine și în mod mult mai eficient situația pandemiei, la nivel de județ. „Îmi doresc să îmbunătățesc comunicarea, pentru că știu că am fost deficitari pe tema asta. Este un aspect pe care doresc să-l întăresc. După fiecare întâlnire a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, unde noi actualizăm datele, o să le facem publice”, a promis prefectul Leonard Bulai.