Legături de sărbătoare: elevii salută 176 de ani de existență ai Jandarmeriei Române

Într-o sală de clasă de la Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” din Bacău, o temă școlară s-a transformat într-o lecție despre respect, responsabilitate și comunitate. Elevii clasei a VII-a B au pornit proiectul „Pentru Jandarmeria Română” cu gândul de a afla mai multe despre instituția care veghează la siguranța publică, iar rezultatul a devenit o întâlnire emoționantă între generații.

Proiectul este dedicat Zilei Jandarmeriei Române, sărbătorită pe 3 aprilie, când instituția marchează 176 de ani de existență. În pregătirea materialului, elevii au cercetat istoria jandarmeriei, au discutat despre rolul acesteia în societate și au încercat să înțeleagă mai bine misiunile și responsabilitățile jandarmilor în viața de zi cu zi.

Pentru copii, experiența a fost una revelatoare.

„Am aflat cât de mult înseamnă disciplina și responsabilitatea pentru un jandarm; mi-a plăcut când ne-au explicat cum protejează oamenii la evenimente”, spune Praj Ioana Ștefania, elevă în clasa a VII-a B.

Colega sa, Gheorghiescu Lidia, spune că istoria instituției a impresionat-o cel mai mult:

„M-a impresionat povestea istorică. Să știi că o instituție există de atâta vreme și că își schimbă modul de lucru ca să fie mereu utilă comunității.”

Curiozitatea copiilor a mers și spre partea practică a meseriei.

„Când am văzut echipamentul și am întrebat cum se antrenează câinii de serviciu, am înțeles mai bine câtă muncă stă în spatele unui zâmbet de siguranță”, mărturisește Andrieș Sofia Maria, vizibil entuziasmată.

Implicarea elevilor nu a trecut neobservată. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au răspuns proiectului cu gesturi de apreciere și scrisori de mulțumire, emoționați de interesul și respectul arătate de copii.

„Ne bucurăm să vedem tineri curioși și implicați; acest proiect ne reamintește că dedicarea noastră are impact real în comunitate. Mulțumim elevilor pentru respect și pentru efortul depus, astfel de inițiative construiesc legături sănătoase între cetățeni și instituții”, a declarat căpitan Alexandra Dănculea, purtător de cuvânt al instituției.

Pentru cadrele didactice, proiectul a fost mai mult decât o activitate educativă. A fost o lecție despre formarea caracterului.

„Mă bucur nespus de implicarea elevilor. Au lucrat cu seriozitate și sensibilitate, iar întâlnirea cu jandarmii le-a oferit lecții practice despre responsabilitate. Sunt mândră de ei și de modul în care au reprezentat școala noastră”, a declarat profesoara Claudia Balan, coordonatoarea proiectului.

La rândul său, directorul școlii, Georgeta Alina Drăgoi, a subliniat importanța acestor inițiative pentru formarea tinerilor:

„Suntem bucuroși și recunoscători pentru acest demers educațional care consolidează legătura dintre școală și comunitate. Implicarea elevilor demonstrează că valorile civice – respectul, responsabilitatea și solidaritatea – se pot învăța din practică.”

La final, proiectul elevilor a rămas nu doar un exercițiu școlar, ci o punte între copii și cei care veghează zilnic la siguranța comunității. O poveste simplă, dar plină de sens, despre cum curiozitatea și respectul pot aduce împreună generații diferite în jurul acelorași valori.