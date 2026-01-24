Lecții de siguranță pentru copii, prin programul „Școala Siguranței Tedi”

Programul educațional „Școala Siguranței Tedi” a fost lansat oficial pentru anul școlar în curs, polițiștii desfășurând în școli activități privind siguranța minorilor. Programul este inițiat de firma Maspex Romania și brandul Tedi, împreună cu Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne prin Poliția Română, fiind dedicat elevilor din clasa I.

La nivelul județului Bacău s-au înscris în acest an școlar, 81 de clase I de la 55 de unități de învățământ, atât din mediul urban, cât și din mediul rural.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, prin polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității va fi alături de aceștia, punându-le la dispoziție informații cu privire la potenţialele pericole şi suport în identificarea unor soluţii, prin metode educative adecvate vârstei lor.

În cadrul activităților, elevii vor discuta cu polițiștii despre tot felul de provocări, întrucât lumea contemporană, în afara nenumăratelor posibilități de dezvoltare, atrage după sine și multe pericole. Este important ca aceștia să fie în siguranță pe drumul spre școală, în unitatea de învățământ, acasă sau la joacă. Părinții, învățătorii, dar și alte instituții, precum Poliția, depun eforturi pentru a-i ocroti pe cei mici în orice situație.

În această săptămână, polițiștii de prevenire alături de cei din cadrul Serviciului Rutier au vizitat Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lespezi, Şcoala Gimnazială „Ioniţă Sandu Sturdza” Săuceşti și Şcoala Gimnazială „Ion Strat” Gioseni, unde au discutat cu elevii înscriși în program despre potențialele pericole ce se pot ivi la școală, la joacă, pe stradă, dar și acasă, informându-i totodată cum pot preveni astfel de primejdii sau ce soluții au la îndemână, la vârsta lor, pentru a se apăra.

Le-au fost prezentate principalele reguli de comportament în trafic, indicatoarele și marcajele rutiere, primind recomandări referitoare la adoptarea unui comportament preventiv indiferent de locul în care se află. De asemenea, s-a accentuat aspectul siguranței online, copiii petrecând tot mai mult timp pe internet de la vârste mici.

Supravegherea activității on line a copiilor, dialogul constant cu aceștia și stabilirea unor limite clare privind utilizarea aplicațiilor și rețelelor de socializare reprezintă măsuri simple, dar foarte eficiente de prevenire.

Polițiștii de prevenire recomandă părinților să fie atenți nu doar la timpul petrecut de copii pe telefon, ci mai ales la conținutul pe care îl accesează și la persoanele cu care interacționează în mediul virtual.