Lebădă rănită salvată de pompierii băcăuani

Era o zi obișnuită de toamnă la Insula de Agrement din Bacău. Lacul liniștit oglindea cerul gri, iar câțiva trecători se opriseră pe mal, privind neputincioși spre o lebădă care plutea cu greu printre valuri. Pasărea avea o aripă lăsată, iar la fiecare încercare de a se ridica, durerea îi trăda suferința.

Apelul la 112 a venit repede, iar în scurt timp, un echipaj de pompieri a ajuns la fața locului. Cu calm și răbdare, salvatorii s-au apropiat încet, încercând să nu o sperie. Fiecare pas pe ponton era calculat, fiecare gest – atent. Lebăda, epuizată, părea că înțelege că oamenii veniți spre ea nu-i vor răul.

După câteva minute tensionate, pompierii au reușit să o prindă, protejându-i aripa rănită. Fractura deschisă necesita îngrijiri imediate, așa că pasărea a fost transportată cu grijă și predată specialiștilor veterinari, care i-au oferit primele tratamente.

Misiunea s-a încheiat fără incidente, iar pe mal a rămas liniștea și sentimentul că, uneori, un gest de compasiune poate schimba o viață — chiar și una cu aripi.