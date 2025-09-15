Lansarea Programului ENGAGE în România

În calitate de absolvent a două ample programe de studiu internaționale, desfășurate în SUA – International Visitor Leadership Program și Countering Holocaust Distortion and Denial: Building a Framework of Articulated Action, organizate de Ambasada SUA la București și Biroul pentru Relații Culturale și Educaționale al Departamentului de Stat al SUA – profesorul Gabriel Stan, de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, membru al Comunității „Alumni” din România, a fost invitat să participe la prima conferință națională dedicată Programului ENGAGE.

Conferința ENGAGE și-a propus să consolideze o comunitate de alumni mai unită, mai puternică și mai conectată, oferind un spațiu de învățare și colaborare pentru viitorii lideri și agenți ai schimbării.

Lucrările conferinței, organizată de American Councils for International Education – România, împreună cu Ambasada SUA în România, au debutat cu discursurile susținute de Peter Brown, Atașat Cultural la Ambasada SUA în România, și de Ramona Omet, Executive Director American Councils for International Education – România, care au subliniat importanța colaborării și a conexiunilor între „Alumni”.

Ulterior, participanții au avut ocazia să se cunoască mai bine, să descopere experiențele diverse care îi leagă și să afle detalii despre proiectele prezentate de Ambasadorii ENGAGE.

Invitat special a fost Marion Lange, Regional Alumni Coordinator for Europe, Office of Alumni Affairs, U.S. Department of State, a cărei participare a marcat un moment de schimb de idei și inspirație între participanți.

De remarcat a fost și prezența Cristinei Trăilă, Secretar General al Guvernului, membru al Comunității „Alumni” din România.

Programul ENGAGE

Programul ENGAGE, finanțat de Ambasada SUA la București și implementat de American Councils for International Education – România, are ca obiectiv reconectarea, mobilizarea și susținerea rețelei naționale a absolvenților programelor guvernamentale americane, pentru a sprijini angajamentul public real, bine orientat și cu impact.

Prin intermediul ENGAGE, American Councils for International Education – România își propune să colaboreze cu Ambasada SUA la București pentru:

reconectarea cu absolvenții USG prin evenimente de networking și dezvoltare profesională;

actualizarea cuprinzătoare a bazei de date a întregii comunități „Alumni”.

ENGAGE înseamnă: Building an Alumni Community, Reconnect, Develop, Inspire.

American Councils for International Education – România

Prezentă în România din anul 2015, organizația, în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite, a implementat programe de succes, precum:

Camp Kennedy

Elie Wiesel Study Tour

4/4 For Friends Community Service

Kennedy Academy for Students

Grow Outstanding Action Leaders Camp (GOAL)

Future Leaders Exchange Program (FLEX)

Punând expertiza absolvenților și experiența lor din SUA în centrul acestor proiecte, American Councils for International Education – România urmărește:

consolidarea relațiilor dintre SUA și România,

apropierea comunităților educaționale,

diseminarea informațiilor despre importanța acestui parteneriat strategic.

Aceste obiective sunt sprijinite de membrii Comunității „Alumni” din România, care activează în domenii precum educația, securitatea cibernetică, afacerile, sănătatea și gestionarea conflictelor, contribuind la creșterea economică, la consolidarea bunăstării și la menținerea siguranței în ambele țări.