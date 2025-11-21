Lansarea filmului documentar „Ad Astra per Aspera” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Joi, 20 noiembrie 2025, ora 11:00, în Sala A ll 14, studenții de la Facultatea de Științe din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, programul de studii Biologie, au participat la o întâlnire de excepție, care a durat 3 ore, cu Adrian Laza, unul dintre cei mai valoroși alpiniști români și internaționali.

Adrian Laza este singurul român care a urcat toate cele 14 vârfuri de peste 8000 m, inclusiv Everest, K2, Annapurna și Shishapangma, performanță atinsă între 2016 și 2024, începând la vârsta de 53 de ani și încheind la 60 de ani, fiind un exemplu rar de perseverență și viziune.

Este autorul filmului documentar „Ad Astra per Aspera”, distins cu Premiul Publicului la Alpin Film Festival Brașov 2025, și este implicat activ în proiecte umanitare în Nepal și Pakistan. Filmul surprinde vizual parcursul său prin Himalaya și povestea din spatele fiecărei ascensiuni și a fost proiectat cu succes în mai multe orașe din România: București, Cluj-Napoca, Piatra Neamț, Ploiești, Târgoviște, Bacău și Moinești, fiind primit cu emoție și admirație de public.

În semn de recunoaștere a acestor realizări, Adrian Laza a fost distins cu:

 Premii de excelență în cadrul Galei Alpinismului de la Bușteni, cea mai importantă festivitate anuală a comunității alpine din România;

 Premiul Publicului la Alpin Film Festival Brasov, 2025 pentru lung metrajul „Ad astra per aspera”.