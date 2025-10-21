Lansare de carte în Bacău: „Șah însângerat”, de Mihail Neamțu

Scriitorul și filozoful Mihail Neamțu va fi prezent pe 30 octombrie, de la ora 18:00, la Hub pentru Tineret – Orizont (fostul cinema Orizont), Str. Mărășești 165, pentru lansarea volumului său recent, „Șah însângerat: tragedia Ucrainei, gâlceava ideologiilor și jocul marilor puteri”.

Evenimentul, dedicat reflecției și dialogului, va oferi participanților o perspectivă analitică asupra tensiunilor geopolitice actuale, a confruntărilor de idei și a valorilor care modelează destinul Europei de Est. Autorul invită publicul să mediteze asupra responsabilității morale a fiecărei generații în contextul conflictului din Ucraina.

Programul lansării va include prezentarea volumului și discuții cu autorul, sesiune de întrebări și răspunsuri, precum și o sesiune de autografe.

Accesul la eveniment este gratuit, însă organizatorii recomandă rezervarea biletului prin linkul disponibil pe pagina evenimentului. Pentru cei care vin cu mașina, intrarea se face prin Str. Cornișa Bistriței 36, lateralul clădirii sau direct din parcarea subterană.