Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” este beneficiarul unui proiect, Laboratorul 3D, finanțat cu ajutorul Fundației Comunitare Bacău, în cadrul Fondului Științescu. Obiectivul proiectului este acela de a extinde competențele elevilor în domeniul STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) și de a atrage elevii cu potențial pentru a îmbrățișa cariere profesionale în domeniul științelor. Elevii vrănceni, sub îndrumarea profesorilor Marinela Bușteagă, coordonator de proiect, și a altor profesori de matematică și științe (Cristina Andrei, Alisa Vancea), au dat liber spiritului creativ și imaginației, în primele întâlniri cu creioanele 3Doodler. În primele activități, au învățat să manevreze creioanele și lucruri de bază legate de folosirea lor. Urmează lucrul în cele 4 ateliere: de matematică, de chimie, de fizică și de arhitectură și artă. Elevii reușesc cu ajutorul acestui instrument inovator să înțeleagă mai bine cum este alcătuit și cum funcționează mediul înconjurător. Folosindu-și talentul și abilitățile tehnice elevii vor realiza materiale didactice, mecanisme funcționale, machete și obiecte decorative ce vor fi prezentate în expoziții și workshopuri. Entuziasmul și dedicarea tinerilor se vede în dăruirea cu care participă în timpul lor liber la activitățile cercului de științe, în cadrul căruia se desfășoară întâlnirile acestui proiect. Ca și multe alte activități din cadrul colegiului (Clubul de robotică, activitățile trupelor de teatru, proiectele Erasmus+ în desfășurare, cercurile de excelență, concursurile și acțiunile de ajutorare organizate de Consiliul elevilor, echipele sportive, majoretele, trupele de dansuri, corul colegiului, concursul Pimp my Classroom și multe alte acțiuni și proiecte), Laboratorul 3D este o parte a spiritului de excelență care definește colegiul băcăuan. Este un cadru în care elevii talentați și plini de potențial ai colegiului, susținuți de profesori pasionați și dedicați, își manifestă calitățile care se văd în rezultatele deosebite obținute la examene, concursuri și olimpiade. 80 SHARES Share Tweet

