La SJU Bacău, medicina devine promisiune de viață: O intervenție contra cronometru salvează un pacient aflat în stare critică

La Spitalul Județean de Urgență Bacău, timpul a fost transformat în aliat printr-o intervenție chirurgicală de o complexitate rar întâlnită. O echipă condusă de dr. Ovidiu Cristian Scovronschi, medic primar chirurgie orală și maxilo-facială, a reușit să salveze viața unui pacient de 68 de ani, aflat într-o evoluție accelerată și periculoasă a unei formațiuni tumorale rare.

O cursă dramatică împotriva timpului

În sala de operație, unde fiecare minut putea deveni decisiv, dr. Scovronschi a constatat că amânarea intervenției nu era posibilă. Tumora evolua rapid, iar orice întârziere putea conduce la un deznodământ nefavorabil. Rezultatul anatomo-patologic a confirmat gravitatea situației: carcinom scuamos derivat din glande sebacee, un tip de cancer extrem de rar și agresiv.

O operație de finețe, la limita imposibilului

„Decizia de a interveni imediat a fost esențială pentru supraviețuire”, a declarat dr. Scovronschi. Intervenția a presupus extirparea „en bloc” a formațiunii tumorale, rezecții complexe, conservarea unor nervi esențiali pentru vorbire și masticație și reconstrucția zonei afectate cu un lambou de mare pectoral. Operația, descrisă ca un veritabil act de echilibru, a salvat funcționalitatea, estetica și, mai ales, viața pacientului.

Astăzi, pacientul se află în recuperare completă, un rezultat remarcabil raportat la amploarea intervenției.

O echipă care a transformat șansa în certitudine

Succesul a fost rezultatul colaborării impecabile a echipei SJU Bacău:

Echipa chirurgicală:

Dr. Scovronschi Ovidiu Cristian

As. Borta Daniela Claudia

As. Ghervasa Roxana

Echipa ATI:

Dr. Mardare Oana – medic primar ATI

As. Codreanu Loredana

Echipa îngrijirii postoperatorii:

Dr. Scovronschi Ovidiu Cristian

As. Antoche Corina

Personalul secției ORL

Filosofia medicului: „Întotdeauna există o cale. Trebuie doar să o găsim.”

Recunoscut pentru determinarea sa, dr. Scovronschi își definește practica prin echilibrul dintre speranță și responsabilitate. „Nimic nu este imposibil cât timp există o șansă, oricât de mică”, afirmă medicul. Totuși, el subliniază și limitele obiective ale profesiei, insistând asupra nevoii de a oferi fiecărui pacient îngrijiri demne, empatice și umane.

Medicul a evocat și impactul mentorului său în formarea profesională: „Mi-a insuflat o viziune în care profesionalismul, responsabilitatea și estetica merg întotdeauna împreună.”

Performanță prin colaborare și viziune administrativă

Dr. Scovronschi a evidențiat sprijinul conducerii SJU Bacău și al Consiliului Județean Bacău, care au contribuit decisiv la crearea condițiilor necesare pentru realizarea unor intervenții de asemenea complexitate. Dotările moderne și viziunea progresistă a managementului au transformat spitalul într-un centru capabil să gestioneze cazuri oncologice critice.

SJU Bacău – locul unde speranța este căutată până la capăt

Intervenția reușită reconfirmă rolul SJU Bacău ca singura unitate medicală din județ capabilă să abordeze asemenea cazuri la limită. Aici, medicina devine nu doar știință, ci o promisiune de viață.

„Cazurile oncologice complexe sunt bătălii purtate în numele comunității, cu profesionalism și empatie”, a declarat Ion-Marius Savin, managerul interimar al SJU Bacău. „Vom continua să investim în tehnologie și în formarea profesioniștilor, pentru ca pacienții din Bacău să aibă acces, aici acasă, la intervenții de înaltă complexitate.”