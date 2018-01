La Sala „Ateneu”, anul se deschide cu un recital de pian susţinut de Antonio di Cristofano. Pianistul italian, al cărui periplu muzical din această seară ne poartă cu precădere în epoca romantică, are o îndelungată colaborare cu Filarmonica băcăuană. O să vă amintesc totuşi că a studiat la Conservatorul Luigi Cherubini din Florenţa la clasa profesorilor Antonio Bacchelli şi Massimiliano Damerini. Cântă în toată Italia, de la Jesi la Spoleto, de la Milano la Alessandria, în Mantova, Napoli ori Palermo sau Brescia, dar publicul îl aclamă și în apariţiile sale din Sevilla, Colorado, Moscova, Praga, Monte Carlo, Houston, Bucureşti, Denver, Seul, Varşovia, Toronto, Washington sau Viena. În 2012 a primit la Rotary Club premiul pentru cultură Paul Harrys Fellows. Este apreciat nu doar ca interpret, ci şi pentru cursurile de master pe care le ţine la Conservatorul Ceaikovski din Moscova sau la universităţile americane: Denver – Louisiana – Memphis – Houston – Florida – Vancouver, la Seul şi Salonic. Înregistrează la Velut Luna, un compact disc cu muzică de Berg, Brahms şi Skriabin. De altminteri, din creaţia acestora, ne va interpreta în această seară Sonata nr.1, 3 Piese op.118 şi Sonata Fantezie nr.2. Recitalul se va deschide cu o minunată creaţie, Sonata „Patetica”, a opta din cele 32 compuse de Ludwig van Beethoven, urmată de Poloneza Fantezie op. 61 în La bemol Major a lui Frédéric Chopin – pagini eroice şi pline de melancolie! Ozana Kalmuski Zarea 2 SHARES Share Tweet

