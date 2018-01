Ședința extraordinară a Consiliului Județean, prima din acest an, a început frumos, cu prezentarea unor proiecte destinate oamenilor suferinzi, și s-a terminat urât, cu acuzații și replici care s-au intensificat și s-au amestecat într-un vacarm în care nimeni nu mai înțelegea nimic. Așa cum spuneam, debutul a fost senin, vicepreședintele Silviu Pravăț lăudând investițiile pe care urmează să le facă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău. Proiectele respective vor duce la desființarea centrelor mari și construirea de locuințe protejate, cu șase locuri, pentru adulții cu handicap care sunt instituționalizați. Scopul principal este sprijinirea asistaților în a duce o viață normală, independentă și a se integra în comunitate. În afară de obiectiv, important este și faptul că toate investițiile vor fi realizate cu fonduri europene, contribuția DGASPC Bacău fiind de 2 la sută, iar cea a Uniunii Europene de 98 la sută. De la 1919 la 2018… Silviu Pravăț și Ana Marchiș au apreciat inițiativele DGASPC, mai mult, Ana Marchiș a afirmat că ar fi de dorit ca și alte instituții să vină cu astfel de idei. După aprobarea proiectelor, la „Diverse”, ultimul punct al ședinței extraordinare de vineri, Petrică Mihăilă (foto stânga), PNL, a precizat că, la început de an, vrea să vorbească despre responsabilitate. „E adevărat că suntem aleși pe liste de partid, dar suntem responsabili și față de cetățenii care ne-au ales”, a declarat liberalul. El le-a amintit colegilor că se împlinesc aproape 100 de ani de la Conferința de Pace (Paris, 18 ianuarie 1919), eveniment în cadrul căruia I. C. Brătianu, șeful delegației române, „a avut o misiunea foarte grea”, aceea de a convinge Marile Puteri cu privire la recunoașterea României Mari. „E o recunoștință veșnică pe care trebuie să o purtăm acestor oameni, dar și o responsabilitate. Acum, nu numai că nu facem lucruri în interesul națiunii, dar nici nu folosim oportunitățile care ni se oferă”, a spus Petrică Mihăilă. Care oportunități? Păi, de exemplu, vizita premierului Japoniei!

„Să vă fie rușine!" Liberalul i-a certat pe aleșii PSD că l-au demis pe Mihai Tudose cu o zi înainte de vizita înaltului oaspete, în loc să amâne decizia cu o zi. Petrică Mihăilă le-a reproșat social-democraților că, în întâlnirile de la CAEx, vorbesc despre autostrăzi și centură, aprobă demisii, dar nu sunt în stare să valorifice asemenea împrejurări, cum a fost vizita premierului nipon și a oamenilor de afaceri care-l însoțeau. „Mă doare că țara asta e condusă de oameni iresponsabili", a declarat consilierul, pe un ton iritat. Silviu Pravăț i-a sugerat să-și amintească ce decizii au luat și cât de responsabile au fost guvernele PD și PNL. „Am încheiat anul 2017 cu o ceartă și începem anul 2018 tot cu o ceartă", a spus vicepreședintele CJ, dezamăgit, apoi a încercat să-l tempereze, dar nu a reușit. Liberalul continua să acuze, colegii vociferau părăsind sala, ziariștii ascultau, însă era greu să mai deslușească, cineva, ceva. L-am auzit, totuși, pe consilierul Mihăilă afirmând că a trimis un e-mail premierului Japoniei în care și-a cerut scuze pentru ceea ce au făcut reprezentanții Puterii, apoi strigând: „Să vă fie rușine!" „Mulțumesc, o zi frumoasă tuturor și un an rodnic!", a încheiat vicepreședintele Pravăț.

