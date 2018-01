„Anuala” artiştilor plastici băcăuani a fost „capul de afiş” al sfârşitului de săptămână, eveniment care, de regulă, are loc în luna decembrie, însă a fost amânat din motive tehnice! M-aş fi aşteptat ca la Galeriile „Frunzetti” să nu ai aer, să fii lipit de pereţi la vernisaj. Surprinzător, a fost puţin public, nici măcar toţi artiştii cu lucrări în expoziţie nu au făcut gestul de a onora cea mai importantă expoziţie a anului. Din 58 de membri, cât numără Filiala Bacău a Uniunii Artiştilor Plastici, au expus 41, pe simeze fiind urcate 57 de lucrări, iar efectiv prezenţi, dacă am numărat bine, au fost doar 20 de arişti. Dincolo de statistici, care au şi ele „farmecul” lor, după ce am vizionat toate lucrările, am remarcat faptul că o parte dintre expozanţi au venit cu lucrări din anii trecuţi, 2015, 2016, cu toate că am fost invitaţi la „anuala” 2017. Carmen Poenaru, preşedinte al Filialei UAP, după ce a apreciat activitatea filialei pe anul trecut, exemplificând participările şi succesele artiştilor la expoziţiile locale, zonale, naţionale şi internaţionale care „au dat şi au adus valoare filialei noastre”, a precizat că „fiecare artist a venit cu ce are reprezentativ în portofoliu, indiferent de anul în care au fost create.” Cum nu există (încă) un regulament clar al unor asemenea manifestări, publicul este invitat la o expoziţie de calitate, cu lucrări executate în diferite tehnici, în care excelează peisajul, natura statică, portretul, compoziţiile şi „arta modernă”. Ca o altă premieră se poate înscrie şi neacordarea premiului „anualei” a UAP pe 2017, explicaţiile fiind oferite tot de Carmen Poenaru: „Până nu se clarifică situaţia financiară a filialei şi nu se stabilesc criteriile clare pentru ca un artist să poată fi nominalizat la acest premiu, am considerat că este mai bine să amânăm acordarea acestui premiu.” Expoziţia a fost şi un fericit prilej de a sărbători şi împlinirea, chiar în ziua vernisajului, a unei frumoase vârste de 75 de ani, de către „maestrul peisajului” Ştefan Pristavu, care a primit din partea colegilor emoţionante urări de sănătate şi viaţă lungă „pe simeze”. Din acest an, Filiala s-a îmbogăţit cu trei noi membri, Zânica Oţetea, Elvira Cemortan şi Natalia Procop, ultimele două din Chişinău. 1 SHARES Share Tweet

