Irina Florea este economist și este cunoscută ca o antreprenoare de succes, în calitate de manager al Asociației Pomicole Itești. Acum câțiva ani a ales să se implice în societatea civilă, devenind Președintele Crucii Roșii Române-Filiala Bacău, o organizație umanitară de renume. Săptămâna trecută a fost aleasă în conducerea centrală a Crucii Roșii Române și am dorit să aflăm ce planuri are pentru viitor.

– Ați fost recent aleasă în Comitetul de Direcție al Societății Naționale de Cruce Roșie din România (SNCRR). Ce atribuții are acest organism de conducere?

– Așa este, am candidat în calitate de Președinte al Filialei Bacău pentru o poziție în conducerea centrală a Crucii Roșii Române, la Adunarea Generală care s-a desfășurat pe data de 14 iulie. M-a bucurat și m-a onorat faptul că am fost aleasă de membrii Adunării Generale să ocup această funcție. Comitetul de Direcție este organul deliberativ care are rolul de a guverna activitatea Societății Naționale de Cruce Roșie din România între reuniunile adunării generale și ale Consiliului național. Din structura acestuia fac parte Preşedintele SNCRR, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, vicepreşedinţii, trezorierul, 3 membri tineri şi 6 preşedinţi de filială.

– Care sunt în prezent principalele strategii de dezvoltare ale Crucii Roșii Române?

– Crucea Roșie Română rămâne consecventă misiunii sale umanitare, aceea de a ajuta populația vulnerabilă, în situații de criză și dezastre. Mai ales în aceste vremuri dificile, aflate sub semnul pandemiei COVID-19, continuăm să asistăm persoanele afectate, prin donații de alimente de bază și produse de igienă, dar și unitățile sanitare, cu echipamente medicale și materiale de protecție. Reamintesc că încă din luna martie a anului trecut, Crucea Roșie Română a lansat apelul umanitar de urgență ”România Salvează România”, ce a avut ca obiectiv dotarea unităților sanitare cu aparatură medicală și materiale de strictă necesitate, sprijinirea personalul instituțiilor din subordinea MAI, MAPN, MS cu materiale de protecție și ajutorarea cu pachete alimentare și pachete igienice a persoanelor vulnerabile, aflate în izolare la domiciliu.

De asemenea, pe fondul fenomenelor meteo extreme din ultima vreme, ne vom intensifica acțiunile în vederea pregătirii voluntarilor și dezvoltării capacității logistice de intervenție în situații de urgență, dar și pentru pregătirea comunităților prin campanii de informare, cursuri și seminarii. Asistența umanitară acordată în sprijinul persoanelor afectate de dezastre rămâne o prioritate a activității Crucii Roșii, dar și programele sociale de diverse tipuri, precum cele de îngrijiri la domiciliu, sprijinirea populației afectată de sărăcie, proiecte împotriva abandonului școlar, Banca de alimente și multe altele.

– Ce vă propuneți să aduceți pe agenda Comitetului de Direcție al Crucii Roșii Române?

– Cred cu tărie că proiectele cu finanțare nerambursabilă reprezintă viitorul. Există foarte multe idei bune la nivelul Crucii Roșii, dar trebuie găsită finanțare pentru acestea, altfel nu pot fi implementate cu succes. Aici cred ca ma ajută și experiența din afaceri, care mă face să văd lucrurile cu mult realism: sunt necesari bani pentru salarii, pentru achiziția de echipamente, pentru derularea unor servicii sociale de calitate. Tocmai de aceea cred că trebuie intensificate eforturile în direcția identificării de oportunități de finanțare nerambursabilă și apoi scrise și depuse proiecte cu șanse de a fi contractate, și apoi implementate. Din experiența Filialei Bacău care, fără falsă modestie, este una dintre cele mai active din întreaga țară, și care a derulat în ultimii ani două proiecte prin Programul Operațional Capital Uman, pot spune că acesta reprezintă un model de succes.

De asemenea, Crucea Roșie Bacău deține de zece ani un serviciu privat de ambulanță. Deși a fost foarte greu în primii ani de la înființare, acum Serviciul deține 19 ambulanțe acreditate, și își desfășoară activitatea în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, efectuând externări de pacienţi, și în colaborare cu Spitalul Județean Bacau, fiind asigurat transportul pacienților dializați. Totodată, sunt efectuate diferite transporturi umanitare, către spitale sau spre domiciliu pentru cazurile sociale pe care organizația le are în evidenţă: persoane vârstnice, singure, cu pensii foarte mici, bolnavi cronici. Este un model de bune practici care poate fi replicat și la nivelul altor filiale ale Crucii Roșii, din alte județe.

– Ați vorbit despre Crucea Roșie Bacău, filiala unde sunteti președinte din anul 2019. Care au fost principalele provocări din ultima perioadă?

– Cele mai importante provocări au ținut de pandemia COVID-19, de faptul că echipa noastră a fost permanent pe teren pentru a ajuta persoanele vârstnice, singure, persoanele aflate în izolare la domiciliu sau pe cei pe care această perioadă i-a lăsat fără veniturile necesare asigurării traiului zilnic. Să recunoaștem că în România, și mai ales în regiunea nord-est, sărăcia continuă să fie o realitate, iar persoanele aflate în situație de risc social nu pot fi abandonate. Tocmai de aceea, echipa Crucii Roșii Bacău încearcă să ajungă acolo unde este nevoie și să distribuie ajutoare de primă necesitate: alimente de bază și produse de igienă. Pentru a exista toate aceste produse, sunt necesare stocuri în depozitul nostru, la care să putem apela atunci când este cazul. Și din nou ajungem la resursele financiare, așa cum spuneam și mai devreme. Iar una dintre soluții este aceea ca fiecare dintre noi să conștientizeze că poate fi de ajutor oferind o donație în funcție de posibilități sau, și mai simplu, alegând să doneze 3,5% din impozit către Crucea Roșie Bacău, prin completarea declarației 230, care se regăsește pe site-ul nostru, www.crucea-rosie.ro.

Nu în ultimul rând, resursa umană este extrem de prețioasă și ar fi extraordinar ca în rândul comunității să existe un spirit civic mai dezvoltat decât în prezent. Crucea Roșie Bacău implică voluntari în activitățile curente, care în majoritate sunt elevi de liceu. Le mulțumim pentru dăruire, ajutorul lor fiind binevenit, dar ne-am dori să vedem o mai mare implicare și în rândul adulților, mai ales că ușa noastră este deschisă pentru toți cei care doresc să activeze ca voluntari.

– Cât de bine colaborați cu autoritățile locale? Crucea Roșie a devenit o prezență activă în ultima vreme, inclusiv în acțiuni derulate în parteneriat cu acestea, cum ar fi diferitele ediții ale maratonului de vaccinare.

– Așa este, și mă bucur să pot spune că în prezent avem o colaborare frumoasă și cu Consiliul Județean, și cu Primăria Bacău, și cu Instituția Prefectului, care ne susțin activitatea și cu care colaborăm constant. Parteneriatele dintre autoritățile locale și societatea civilă reprezintă o soluție foarte bună pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile de populație, fără ajutorul lor este foarte dificil să derulăm proiectele propuse.

– Ca sa schimbăm puțin registrul…sunteți mamă, femeie de afaceri și membru în conducerea Crucii Roșii Române. Cum împăcați toate acestea?

Este adevărat, am doi copii – Dan care are 18 ani, elev in clasa a XII-a, și Emma care are 21 de ani și este studentă în anul trei de facultate, pe care-i încurajez să se implice în orice activitate de voluntariat, fie că ne referim la Crucea Roșie sau în cadrul altor ONG-uri. Sunt de asemenea foarte implicată în dezvoltarea brandului pe care l-am creat împreună cu soțul meu, Fresh din mere de Itești, și în administrarea Asociației Pomicole Itești, o activitate complexă, care îmi solicită destul timp. Copiii au crescut, dar asta nu înseamnă că nu rămân în centrul preocupărilor mele. Știți vorba aceea: copii mici, griji mici, copii mari, griji mari. Sunt un om foarte organizat și tind să cred ca dacă îți manageriezi cu atenție ziua, ai timp pentru toate: pentru familie, care pentru mine rămâne întodeauna pe primul loc, pentru activitatea profesională, și chiar pentru îngrijire și dezvoltare personală, aspecte pe care nu este bine să le neglijăm.

Revenind la activitatea profesională, cred foarte mult în construirea unor echipe dedicate și competente. Așa am procedat și în propria companie, și m-am bucurat să găsesc o viziune asemănătoare la Crucea Roșie Bacău, atunci când am devenit președinte, în urmă cu doi ani. Colaborez foarte bine cu directorul filialei, dl. Dan-Marcel Babliuc, care a format o echipă de oameni inimoși și foarte valoroși, care înteleg că a fi parte din familia Crucii Roșii înseamnă mai mult decât un simplu loc de muncă, înseamnă multă implicare și pasiune. Tocmai de aceea, sunt convinsă că împreună vom continua să ne ajutăm semenii și să intervenim de fiecare dată când este nevoie de ajutor în comunitatea noastră.