Karting: Mai aproape de titlurile de campioni

Circuitul băcăuan „Speed Park” a găzduit în weekend etapa a cincea a Campionatului Național FRK. Tot în Bacău, în perioada 17-19 octombrie este programată și runda finală, ce va decide medaliații sezonului

Campionatul Național FRK de karting se apropie de finish. Și, implicit, de stabilirea titlurilor de campioni ai sezonului. Acestea vor fi decise pe 19 octombrie, odată cu etapa de final a campionatului, ce va avea loc pe circuitul „Speed Park” din Bacău.

În așteptarea bătăliei finale, Bacăul a găzduit în acest weekend penultima etapă, cea cu numărul cinci, care a reunit 65 de piloți. O rundă palpitantă, cu răsturnări de situații și abandonuri, cu descalificări și dueluri strânse. Și, firește, cu confirmări.

Câștigătorii de etapă au fost Teodor Osiceanu (OKN/ OKJ- dat fiind numărul redus de piloți, doar patru, cele două clase au fost cumulate), Eric Enache (KZ2, clasă la care unul din favoriții la locul 1, Milan Degeratu a fost nevoit să abandoneze, din motive tehnice, în Finala 1, pe care o conducea cu un avans notabil), Hugo Hejnar (Mini 60), Dragoș Ciuleanu (Pufo) și Matteo Bejenaru Roșu (Promo BB).

De notat că la cele mai mici clase, Pufo și Promo BB, ambele finale au avut aceiași câștigători, Dragoș Ciuleanu, respectiv, Matteo Andrei Bejenaru Roșu, succesul acestuia din urmă fiind ovaționat de inimoasa sa galerie.

Așadar, doar doi piloți cu punctaj maxim în runda băcăuană: Ciuleanu la Pufo și Bejenaru Roșu la Promo BB. Urmează o perioadă de pregătiri și de calcule, după care, pe 19 octombrie, vom afla campionii. Iar medalliile se vor da, așa cum aminteam, în Bacău!

Primii trei clasați ai etapei băcăuane la fiecare clasă

Clasa OKN/ OKJ

Finala 1 : 1) Maximilian Orban (Transkart Racing)/ OKNJ 25 puncte, 2) Victor Andrei Roman (CSSK)/ OKN 20p., 3) Teodor Osiceanu (CSSK)/ OKN 16p.

Finala 2 : 1) Teodor Osiceanu (CSSK)/ OKN 25p., Mara Ioana Cîltea (CSSK) OKN 20p.

CLASAMENT FINAL : 1) Teodor Osiceanu (CSSK)/ OKN 41p., Mara Ioana Cîltea (CSSK) OKN 33p., 3) Maximilian Orban (Transkart Racing)/ OKNJ 25 puncte.

Clasa KZ2

Finala 1 : 1) Eric Enache (JMS Performance) 25p., 2) Darius Lucian Babaioana (Transkart Racing Club) 20p., 3) Andrew Denis Boriceanu (Drinago Racing) 16p.

Finala 2 : 1) Milan Degeratu (JMS Performance) 25p., 2) Eric Enache (JMS Performance) 20p., 3) Darius Lucian Babaioana (Transkart Racing Club) 16p.

CLASAMENT FINAL : 1) Eric Enache (JMS Performance) 45p., 2) Darius Lucian Babaioana (Transkart Racing Club) 36p., 3) Andrew Denis Boriceanu (Drinago Racing) 27p.

Clasa Mini 60

Finala 1 : 1) Hugo Hejnar (CSSK) 25p., 2) Gergo Buzas (Gulstar Racing) 20p., 3) Șerban Vizitiu (BRT) 16p.

Finala 2 : 1) Șerban Vizitiu (BRT) 25p., 2) Hugo Hejnar (CSSK) 20p., 3) ) Gergo Buzas (Gulstar Racing) 16p.

CLASAMENT FINAL : 1) Hugo Hejnar (CSSK) 45p., 2) Șerban Vizitiu (BRT) 41p., 3) Gergo Buzas (Gulstar Racing) 36p.

Clasa Pufo

Finala 1 : 1) Dragoș Ciuleanu (7Motorsport) 25p., 2) Adam Diaconu (BRT) 20p., 3) Tudor Alexandru Stamatoiu (Drinago Racing) 16p..

Finala 2 : 1) Dragoș Ciuleanu (7Motorsport) 25p., 2) Adam Diaconu (BRT) 20p., 3) Nicolas Stoica Gallegos (Borsch Racing) 16p.

CLASAMENT FINAL: 1) Dragoș Ciuleanu (7Motorsport) 50p., 2) Adam Diaconu (BRT) 40p., 3) Nicolas Stoica Gallegos (Borsch Racing) 27p.

Clasa Promo BB

Finala 1 : ) Matteo Andrei Bejenaru Roșu (Sined Motorsport) 25p. Restul concure nților au fost descalificați.

Finala 2 : 1) Matteo Andrei Bejenaru Roșu (Sined Motorsport) 25p, 2) Ivan Todoran (7Motorsport) 20p., 3) Vladimir Marta (7Motorsport) 16p.

CLASAMENT FINAL : ) Matteo Andrei Bejenaru Roșu (Sined Motorsport) 50p., 2) Ivan Todoran (7Motorsport) 20p., 3) Vladimir Marta (7Motorsport) 16p.