Karting / Dima Borțov: „Obiectivul BRT pentru 2026 vizează inclusiv rezultate pe plan internațional”

La finalul unui sezon plin de satisfacții, încununat cu titluri naționale FRK, președintele clubului băcăuan trage concluziile și, totodată, dezvăluie planurile de viitor

Cădere de cortină peste sezonul competițional intern de karting. Un sezon plin, care a adus multiple satisfacții grupării băcăuane Borțov Racing Team, confirmând ascensiunea clubului condus de Dima Borțov. În 2025, BRT și-a trecut în cont succese la toate cele trei întreceri interne de prim-plan: Campionatul Național FRK, Romanian Karting Masters și IAME Series. „Ne bucură foarte mult acest parcurs, care demonstrează progresul piloților noștri. Și pentru că nu vrem să ne oprim aici, obiectivul BRT pentru 2026 vizează inclusiv rezultate pe plan internațional”, a declarat președintele BRT, Dima Borțov. Rezultate în ton cu tradiția kartingului băcăuan, care, de-a lungul anilor, a impus pe plan internațional, -grație și măiestriei unui director tehnic ca Vladimir Borțov- nume precum Doru Sechelariu, Denis Marcu și… Dima Borțov.

-Dima, cum ai caracteriza sezonul intern 2025 în plan general?

– În plan general, a fost un sezon încărcat, cu multe competiții și, implicit, multe curse de un foarte bun nivel valoric. Adevărul este că nivelul a crescut foarte mult la toate clasele, lucru care nu poate decât să ne bucure. De remarcat că în ceea ce privește Campionatul Național, acesta s-a dovedit foarte paliptant, cel puțin în prima sa jumătate, atunci când clasamentele generale evidențiau un număr foarte mare de pretendenți la titlu. Ulterior, lucrurile s-au mai decantat, însă chiar și așa am avut un titlu de campion național, cel de la KZ2, care a fost decis de-abia în ultima finală a ultimei etape.

-Multe succese în contul BRT anul acesta. Le trecem în revistă?

-Le trecem, mai ales că ne mândrim cu ele; sunt rodul muncii, al ambiției, al sacrificiilor și al valorii. În Campionatul Național FRK avem un titlu de campion al României la Pufo, prin Adam Diaconu și un loc 3 în ierarhia generală ocupat de Vladimir Rebenciuc la Mini 60, clasă la care alți doi sportivi ai noștri au fost aproape de podium: Șerban Vizitiu pe locul 4 și Nikita Borțov pe 6 dintr-un total de 32 de piloți. Pe lângă titlul de la Pufo obținut în Campionatul Național FRK, Adam Diaconu a câștigat și titlul de campion național și la Romanian Karting Masters la clasa Micro Rotax. Iar dacă în campionat Șerban Vizitiu a fost foarte aproape de podium, la IAME Series el a fost câștigătorul clasei X30 Mini. Reușitele puteau fi chiar mai multe, numai că, pentru a lua un singur exemplu, Andrei Rebenciuc, care a concurat la Pufo, a avut un sezon foarte bun, însă a avut neșansa unor probleme medicale care l-au împiedicat să concureze în toate etapele. El se bătea cu succes la locul 2.

-Ar mai trebui spus că, pe lângă reușitele cu proprii piloți, BRT a avut și satisfacția unor rezultate importante și cu piloții Sined Motor Sport, grație asistenței tehnice oferite de directorul tehnic al BRT, Vova Borțov.

-Într-adevăr, avem o colaborare foarte bună cu Sined Motor Sport, materializată și prin implicarea tatălui meu, Vova Borțov. De altfel, doi dintre piloții asistați de el la Sined au fost în topul național. Astfel, Matteo Andrei Bejenaru Roșu a câștigat clasa cea mai mică a Campionatului Național, Promo BB, în timp ce la OKN, Victor Roman s-a poziționat pe treapta a treia a podiumului.

-Apropo, numele de Borțov rămâne unul de prim plan în karting, găsindu-și continuitatea prin Nikita, feciorul tău și nepotul lui Vova. Anul acesta, Nikita a fost unul dintre piloții care s-au remarcat la Mini, dovadă locul 6 obținut la general și locul 2 reușit în ultima etapă.

-Toți copiii BRT au evoluat mult în acest an, inclusiv Nikita, care, sezonul viitor își poate propune mai mult, mai ales că el are doar nouă ani și va putea evolua în continuare la Mini. Nikita e ambițios, crește de la cursă la cursă, iar locul secund obținut în ultima etapă, de care ai amintit și tu, demonstrează că vine puternic din urmă.

-Pe lângă Nikita, mai aveți vreun pilot din Bacău la BRT?

-Șerban Vizitiu este și el din Bacău. Ținta noastră este să atragem câți mai mulți copii din Bacău la karting. Să nu uităm că discutăm despre un sport care permite unui copil să se dezvolte pe mai multe planuri, iar faptul că dispunem în oraș de o pistă precum „Speed Park” este un avantaj pentru cei care doresc să-și dea copiii la karting.

-Spuneai că o altă țintă a BRT este obținerea, anul viitor, și a unor rezultate notabile pe plan internațional.

-Noi și anul acesta am avut unele participări reușite în kartingul european. Drept exemplu, la începutul anului, Vladimir Rebenciuc a câștigat clasa Mini U10 la Rock Winter Trophy găzduit de circuitul italian de la Lonato. În 2026 însă ne dorim mai multe prezențe în acest gen de curse și- de ce nu?- mai multe succese. Participarea în competițiile internaționale de top îți permite mult mai ușor să faci saltul de calitate. A fost cazul meu, pe vremea când concuram ca pilot al Selenei Motor Sport, a fost cazul lui Doru Sechelariu, care, grație parcursului foarte bun în kartingul de înaltă performanță, a reușit să facă trecerea la nivel de Formule, a fost și cazul unui alt sportiv asistat tehnic de Selena, Denis Marcu, care s-a laureat campion mondial în WSK Masters Series.

-Pentru a „ataca” Europa în 2026 ați elaborat un plan de pregătire anume?

– Sigur că da. Pe timp de iarnă ne vom stabili baza tehnică în Italia, în apropiere de Brescia, acolo unde, la două-trei săptămâni, o parte din piloții noștri- mă refer la Adam Diaconu, la Șerban Vizitiu, la Ilia și Matvei Cotorbai, dar nu numai la ei- vor merge pentru antrenamente și, atunci când vor figura în program, pentru curse. De altfel, chiar la finalul lui noiembrie vom avea o astfel de competiție în străinătate.