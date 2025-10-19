Karting: Campionatul Național, la final

În weekend, circuitul băcăuan „Speed Park” a găzduit ultima etapă a competiției interne FRK

Ediția 2025 a Campionatului Național de karting a ajuns la final. Linia de sosire a fost trecută duminică, 19 octombrie, pe circuitul „Speed Park” din Bacău, gazda etapei a șasea, ultima a sezonului. Campionii stagiunii sunt Adam Diaconu (BRT) la Pufo, Gergo Buzas (Gulstar Racing) la Mini 60, Tudor Jercan (Formula K RO) la OKNJ, Istvan Deszo (JMS Performance) la OKN și Milan Degeratu (JMS Performance) la KZ2. Runda care a pus punct campionatului a fost una cu de toate: accidente (din fericire, fără urmări grave, chiar dacă unul dintre piloții clasei Pufo a trebuit să fie transportat la spital pentru investigații clinice suplimentare), abandonuri (exceptând Promo BB, toate clasele au punctat la acest capitol), modificări de program, contestații, penalizări și răsturnări de situație. Peste toate, însă, am avut curse spectaculoase, cea mai palpitantă clasă rămânând KZ2, acolo unde Milan Degeratu a cucerit titlul cu doar două puncte în fața lui Darius Lucian Babaioana. De notat și forcingul de final al lui Nikita Borțov la clasa Mini 60, pilotul de la BRT bifând două podiumuri la această ultimă etapă: locul 3 în Finala 1 și poziția secundă în Finala 2.

Clasamentele generale finale

Clasa Pufo : 1) Adam Diaconu (BRT) 260p., 2) Nicolas Stoica Gallegos (Borsch Racing) 216p., 3) Andrei Rebenciuc (BRT) 214p.

Clasa Mini 60 : 1) Gergo Buzas (Gulstar Racing) 242p., 2) Hugo Hejnar (CSSK) 231p., 3) Vladimir Rebenciuc (BRT) 173p.

Clasa OKNJ : 1) Tudor Jercan (Formula K RO) 173p., 2) Robert Pulbere (Gulstar Racing) 124), 3) Călin Costea (Gulstar Racing) 109p.

Clasa OKN : 1) Istvan Deszo (JMS Performance) 60p., 2) Pătru Mircea-Marco (CS Sibiu Racing Team) 49p., 3) Victor Andrei Roman (Sined Motorsport) 39p.

Clasa KZ2 : 1) Milan Degeratu (JMS Performance) 262p., 3) Darius Lucian Babaioana (Transkart Racing Club) 260p., 3) Eric Enache (JMS Performance) 231p.