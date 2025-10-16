Karting: Bacăul stabilește campionii

În acest weekend, circuitul băcăuan „Speed Park” va găzdui ultima etapă a Campionatului Național FRK, în urma căreia vom cunoaște podiumurile de final ale sezonului

Ediția 2025 a Campionatului Național de karting FRK se apropie de finish. Competiția va trece linia de sosire duminică, 19 octombrie, o dată cu cea de-a șasea etapă, ultima a sezonului, programată pe circuitul băcăuan „Speed Park”.

Prin urmare, Bacăul stabilește podiumurile de final ale stagiunii. Și, firește, campionii. La drept vorbind, în linii mari, câștigătorii ediției se cunosc deja. La Pufo, Adam Diaconu (BRT) nu mai poate pierde titlul, având un avans consistent, de 86 de puncte față de Nicolas Stoica Gallegos, principalul său urmăritor.

La fel stau lucrurile și la Mini 60, cu Gergo Buzas. Și la OKNJ, cu Tudor Jercan. De altfel, Adam Diaconu a decis ca în această ultimă etapă să concureze la o clasă superioară, Mini 60, pregătindu-și terenul pentru campionatul 2026, în timp ce Gergo Buzas și Tudor Jercan nici nu figurează pe lista participanților la etapa programată în acest weekend, în Bacău. Cu totul altfel stau lucrurile la clasa regină KZ2, acolo unde liderul Darius Lucian Babaioana va face tot posibilul să-și păstreze poziția.

El are un avans de 15 puncte față de Eric Enache și de 23 de puncte în ceea ce-l privește pe al treilea clasat, Milan Degeratu, însă, ținând cont de desfășurarea etapelor precedente și, mai ales, a ultimei runde, care a avut loc tot în Bacău, în această toamnă, nimic nu e decis. Lucrurile se pot schimba pe final și la OKN, unde, în absența liderului Istvan Deszo, Victor Andrei Roman și Cătălin Osiceanu se vor bate pentru cucerirea titlului.

Această ultimă etapă a campionatului reunește un total de 57 de participanți. Cei mai mulți se regăsesc la Pufo: 21. Urmează Mini 60 cu 15 piloți, KZ2 cu zece, Promo Bebe cu șase (reamintim că la această clasă, mezina campionatului, nu avem clasament general), în timp ce OKN și OKNJ prezintă trei, respectiv doi piloți la start.

Vineri și sâmbătă sunt programate antrenamentele și manșele calificative, pentru ca duminică, 19 octombrie să aibă loc cele două finale. Finala 1 va începe la ora 10.58 și se va încheia în jurul orei 13.15 (clasele vor concura în următoarea ordine: OKNJ, OKN, KZ2, Mini 60, Pufo, Promo BB), iar Finala 2 se va derula în intervalul orar 14.10-15.58, ordinea claselor fiind aceeași.

Să notăm și turele pe care le va efectua fiecare clasă: OKNJ- 16, OKN -20, KZ2- 20, Mini- 10, Pufo- 7 și Promo BB- 6. Prin urmare, așteptăm startul! Pentru a vedea cum va fi finishul!

Clasamentele generale înainte de ultima etapă

Clasa Pufo: 1) Adam Diaconu (BRT) 260 puncte, 2) Nicolas Stoica Gallegos (Borsch Racing) 174 p., 3) Dragoș Ciuleanu (7 Motorsport) 166p.,, 4) Bogdan Niculae (GTK Racing) 156p., 5) Andrei Rebenciuc (BRT) 154p.

Clasa Mini 60: 1) Gergo Buzas (Gulstar Racing) 242p., 2) Hugo Hejnar (CSSK) 177p., 3) Vladimir Rebenciuc (BRT) 155p., 4) Șerban Vizitiu (BRT) 127p., 5) Marc Moia (JMS Performance) și Dominic Maniga (CSSK) ambii câte 111p.

Clasa OKNJ: 1) 1) Tudor Jercan (Formula K RO) 173p., 2) Robert Pulbere (Gulstar Racing) 124p., 3) Călin Costea (Gulstar Racing) 109p., 4) Alexandru Nechifor (JMS Performance) 100p., 5) Maximilian Orban (7 Motorsport) 54p.

Clasa OKN: 1) Istvan Deszo (JMS Performance) 60p., 2) Pătru Mircea-Marco (CS Sibiu Racing Team) 49p., 3) Victor Andrei Roman (Sined Motorsport) 39p., 4) Teodor Constantin Osiceanu (CSSK) 34p.

Clasa KZ2: 1) Darius Lucian Babaioana (Transkart Racing Club) 240p., 2) Eric Enache (JMS Performance) 225p., 3) Milan Degeratu (JMS Performance) 217p., 4) Octavian Cristian Costache (CS Agronomia București) 148p., 5) Mihai Trifu (Transkart Racing Club) 101p.