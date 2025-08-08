Karate: Știința Bacău are oameni de Mondiale

Nu mai puțin de șase karateka legitimați la CS Știința Bacău vor reprezenta România la Campionatele Mondiale SKDUN ce vor avea loc în luna octombrie, la Bedzin, în Polonia.

Este vorba de Radu Todiraș, Vlad Pește, Bianca Dumitru, Robert Cicu, Vlad Drăghici și Daniel Georgescu. Cei șase sportivi antrenați de Adrian Loghin la Știința și-au câștigat dreptul de a concura la Mondiale în urma selecției federale derulate la finalul săptămânii trecute, la Sala „Gabriela Szabo” din Voluntari.

Iată probele individuale la care vor participa băcăuanii, cu precizarea că ei sunt luați în calcul și penru probele de kata și kumite pe echipe:

Radu Todiraș- kata seniori Dan

Vlad Pește- kumite seniori -80 kg, ippon kumite și sanbon kumite

Bianca Dumitru- kata senioare Dan, kumite senioare -58 kg, ippon kumite și sanbon kumite

Robert Cicu- kata juniori Dan, kumite juniori -75 kg, ippon kumite și sanbon kumite

Vlad Drăghici- kata juniori 3-1 kyu

Daniel Georgescu- kata juniori 3-1 kyu, kumite juniori -60 kg ippon kumite și sanbon kumite.

„Rezultatul acestei campanii de selecție nu poate decât să ne bucure, în condițiile în care se confirmă, o dată în plus, valoarea și nivelul de pregătire al sportivilor noștri. Suntem optimiști în vederea Mondialelor, mai ales că vor urma stagii de pregătire cu lotul național și apoi în cadrul clubului Știința”, a declarat antrenorul băcăuan Adrian Loghin.