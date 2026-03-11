Karate: Rezultatele CS Phoenix Bacău la Cupa Sentoki

Rezultatele înregistrate de sportivii antrenați de Luminița Dan, Darius Dimofte, Rebeca Dimofte și Adrian Dan la CS Phoenix Bacău cu ocazia celei de-a zecea ediții a Cupei Sentoki, Kumite full contact, de la Iași:

Locul 1 : Ștefania Brașoveanu 16-17 ani, +60 kg; Sara David 10-11 ani, -35 kg; Ștefania Petrea 14-15 ani, +50 kg; David Trifan 10-11 ani, +50 kg; David Cristea -10 ani, -35 kg.

Locul 2 : Alexandru Rusu 16-17 ani, -65 kg; Cătălina Panoschi 14-15 ani, -55 kg; Matei Condrea -10 ani, -40 kg; Matei Budău -7 ani, -25 kg; Vlad Păduraru 10 ani, -35 kg; Mara Pitirici +18 ani, +80 kg; Ioana Măriuț 14-15 ani, +55 kg.

Locul 3 : David Puiu 10-11 ani, -35 kg; Anastasia Bocor 10-11 ani, -40 kg; Vlăduț Roșu 14-15 ani, -65 kg; Maria Măriuț 14-15 ani, -55 kg, Adrian Birca 16-17 ani, +75 kg.