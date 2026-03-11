miercuri, 11 martie 2026
type here...
Sport

Karate: Rezultatele CS Phoenix Bacău la Cupa Sentoki

Dan Sion

Rezultatele înregistrate de sportivii antrenați de Luminița Dan, Darius Dimofte, Rebeca Dimofte și Adrian Dan la CS Phoenix Bacău cu ocazia celei de-a zecea ediții a Cupei Sentoki, Kumite full contact, de la Iași:

Locul 1: Ștefania Brașoveanu 16-17 ani, +60 kg; Sara David 10-11 ani, -35 kg; Ștefania Petrea 14-15 ani, +50 kg; David Trifan 10-11 ani, +50 kg; David Cristea -10 ani, -35 kg.

Locul 2: Alexandru Rusu 16-17 ani, -65 kg; Cătălina Panoschi 14-15 ani, -55 kg; Matei Condrea -10 ani, -40 kg; Matei Budău -7 ani, -25 kg; Vlad Păduraru 10 ani, -35 kg; Mara Pitirici +18 ani, +80 kg; Ioana Măriuț 14-15 ani, +55 kg.

Locul 3: David Puiu 10-11 ani, -35 kg; Anastasia Bocor 10-11 ani, -40 kg; Vlăduț Roșu 14-15 ani, -65 kg; Maria Măriuț 14-15 ani, -55 kg, Adrian Birca 16-17 ani, +75 kg.

 

spot_img

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.