Pasiune, multă muncă şi performanţă

Echipa Clubul Sportiv Sabaki Wolf, Buhuşi, a participat recent la Campionatul Naţional de Freestyle Kickboxing desfăşurată la Bucureşti de Federaţia FRFK, preşedinte Adrian Dejanu. Medaliile obţinute de tinerii practicanţi ai acestui sport de contact, efortul şi implicarea lor i-a făcut mândri pe buhuşeni. Merită cunoscut.

Scopul nostru este clar: educaţia!

Doru Tănase. „Pentru mine este prima dată când mă văd cu profesorul Norocel Lupu. Noi am semnat un protocol de colaborare în cadrul asociaţiei pe care o conduc, Asociaţia Europeană a Romilor Pentru Progres şi Promovare Interculturală. Aici există un departament dedicat activităţilor sportive, şi mai ales acestei discipline, de care se ocupă colegul şi prietenul Cristi Jaman. Am reuşit să facem o sponsorizare, din surse proprii, pentru copiii talentaţi şi vom continua. Avem câteva proiecte în derulare.

Asociaţia este interesată să se ocupe de problemele copiilor dezavantajaţi, a copiilor aflaţi în dificultate, de etnie romă şi nu numai. Scopul nostru este clar: educaţia! Educaţie care se face şi prin sport. Ne dorim să găsim parteneri care să ni se alăture, pentru a ajuta, dota cu echipament şi premia căt mai mulţi copii, în pofida dificultăţilor financiare care sunt cum sunt. Avem un proiect în derulare cu Primăria Blăgeşti, la Poiana Negustorului, pentru un grup de 25 de copii. Avem un alt proiect în Bacău, cu creşele, în colaborare cu Crucea Roşie. Unde tot aşa, 25 de copii să reuşim să-i înscriem, fără să plătească – ca şi la locurile subvenţionate din şcoală şi facultate – prin care familia să primească o indemnizaţie pe toată perioada acestei şcolarizări. Mai avem un proiect cultural… Ne mişcăm! Am încercat să facem câte ceva, chiar dacă a fost pandemie. M-am bucurat pentru participarea echipei clubului Sabaki Wolf, din Buhuşi, la competiţia naţională desfăşurată la Bucureşti sâmbăta trecută, şi de rezultatele de excepţie obţinute.

Bătaia este doar pentru stradă sau la mama acasă

Norocel Lupu practică artele marţiale de peste 35 de ani. Împlineşte 48. A înfiinţat Clubul Sportiv Sabaki Wolf la Buhuşi, în anul 2016. De atunci se străduieşte să ofere copiilor o disciplină, o educaţie, mai ales în ceea ce priveşte respectul.

„Enshin karate, ce facem noi acum, este un stil de full contact pe care îl practic de 14 ani. Am luat-o de la zero. Făcusem şi karate tradiţional înainte. Avem înscrişi în club 45 de elevi, de la 4 ani până la 45-50. Şi eu la rândul meu sunt elev. Indiferent de de vârstă toţi suntem egali acolo, chiar dacă unul are un grad mai mare, în funcţie de experienţa şi munca depusă. Dacă vrem respect trebuie să oferim respect. În rest muncă, muncă şi iar muncă. Avem ore de antrenament fizic, antrenament psihic, psihologic. Antrenament video pentru a studia tehnici, antrenament tactic. Lotul care se prezintă la competiţii, noi suntem înscrişi la Federaţia Română de Kempo, merge şi la competiţiile altor federaţii. Toţi avem legitimaţii de sportivi profesionişti. Acum am participat la Campionatul Naţional. În octombrie avem Campionatul Unificat, tot pe aceeaşi federaţie. În decembrie, Cupa României. Anul acesta, în martie am participat cu 9 copii la Cupa Samurai, în Bucureşti.Toţi au urcat pe podiumul de premiere. Stilul nostru este cu prinderi, cu secerări, cu lovituri din faţă. Soţia, ClaraLupu este şi ea antrenoare. Căutăm să antrenăm copiii în toate domeniile artelor marţiale, pe cât posibil. Nu vrem să creăm doar bătăuşi sau doar dansatori. Bătaia este doar pentru stradă sau la mama acasă. Ne dorim ca peste ani, copilul acela să aibă verticalitate. Să gândească cu capul lui şi să fie pregătit pentru viaţă.”

Onoare, respect, judecată limpede

Cristi Jaman (Cazimir) se află în postura de părinte dar şi de instructor. Bucuria lui este că a putut să vină, să ajute copiii, pentru a face acest prim pas în sportul de performanţă. În tinereţe a practicat judo. „Mă bucur că preşedintele Doru Tănasă mi-a oferit această oportunitate, să mă ocup în cadrul asociaţiei de acest departament dedicat sportului. Am şi eu băiatul, Paul Jaman, care a obţinut rezultate foarte bune şi la şcoală, practicând această disciplină, dură în aparenţă. Este un sport care te învaţă ce înseamnă onoarea, respectul, a avea o judecată limpede şi comportament civilizat în societate. Pentru că această disciplină impune acest lucru. Situaţia nu este roză din punct de vedere financiar. Aportul tehnic – mă refer la sponsorizări, este foarte redus. Suportăm totul, participarea la competiţii din buzunarul nostru şi al părinţilor. Sunt părinţi care nu au posibilităţi. Cum să facă faţă acestor cheltuieli. Dar copiii merită tot ajutorul, au talent şi fac performanţă. Drept dovadă rezultatele obţinute la campinatul desfăşurat recent.”

Pe primele locuri s-au clasat: Florin Lipovanu, medalia de aur la „spargeri”; Paul Jaman, madalie de aur la Kata şi argint la frreestyle, vârsta 9 ani; Mirina Alupoaie, medalie de argint la Kata, vârsta 10 ani; Clara Lupu (preşedinte club) medalie de argint Kata şi Andreea Caseriu, bronz Kata.