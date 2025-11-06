Karate/ Campionatul Mondial SKDUN: Știința Bacău, la cel mai înalt nivel

Sportivii antrenați de Adrian Loghin au cucerit 24 de medalii, dintre care 11 de aur la Mondialele derulate în Polonia

Din nou Știința Bacău. Și din nou la cel mai înalt nivel. Începând cu 2009, anul de debut al secției de karate, gruparea băcăuană pregătită de Adrian Loghin a cucerit peste 1300 de medalii la întrecerile oficiale omologate de Ministerul Tineretului și Sportului și, mai nou, de Agenția Națională pentru Sport. Dintre acestea, mai bine de 500 au strălucire internațională, de Mondiale și Europene. Iar pentru exactitate, ultimele 24 de medalii au fost adjudecate de elevii lui sensei Loghin toamna aceasta, la finalul lui octombrie, la Campionatele Mondiale de karate SKDUN derulate în Polonia, la Bedzin. 24 medalii dintre care aproape jumătate, 11, de aur. Vlad Pește, Bianca Dumitru, Vlad Drăghici, Robert Cicu, Daniel Georgescu și Cristian Mihai, alături de antrenorul Adrian Loghin au reprezentat cum se cuvine nu doar Știința Bacău, ci România, la Mondialele ce au reunit în Polonia 1085 de karateka din 27 de țări. „A fost o competiție puternică și bine organizată, la care am avut ocazia să ne întrecem și cu sportivi valoroși din Japonia. Sunt foarte mulțumit de rezultate și de faptul că nu am înregistrat accidentări, cu atât mai mult cu cât, pentru a obține aceste rezultate, doi dintre elevii mei au învins și karateka din echipa reprezentativă a Japoniei. Îi felicit pe sportivii noștri, mulțumim sponsorului Aerostar, care a făcut posibilă această participare la Campionatul Mondial de Karate SKDUN și ne pregătim pentru ultima competiție a lui 2025, Naționalele SKDUN”, a precizat antrenorul CS Știința Bacău, Adrian Loghin.

Rezultate CS Știința Bacău la Mondialele din Polonia

Vlad Pește : locul 1 kumite seniori individual sanbon shobu -80kg, locul 2 kumite seniori individual ippon shobu-80 kg, locul 1 kumite echipe seniori masculin, locul 2 kumite ehipe seniori mixt.

Bianca Dumitru : locul 1 kumite seniori individual feminin ippon shobu -58 kg, locul 1 kumite seniori individual feminin ippon shobu open, locul 2 kata echipe seniori feminin 3 kyu Dan, locul 2 kumite echipe seniori mixt, locul 2 kumite echipe seniori feminin, locul 3 kata seniori individual feminin Dan, locul 3 kumite seniori individual feminin sanbon shobu -58 kg.

Vlad Drăghici : locul 1 kata echipe juniori masculin 3 kyu-Dan, locul 2 kata juniori individual 3-kyu, locul 3 kata juniori mixt 3 kyu-Dan.

Robert Cicu : locul 1 kumite juniori individual masculin ippon shobu -75 kg, locul 1 kumite juniori individual masculin sanbon shobu -75 kg, locul 1 kumite echipe juniori mixt, locul 3 kata echipe juniori mixt 3 kyu-Dan, locul 3 kumite echipe juniori masculin.

Daniel Georgescu : locul 1 kata echipe juniori masculin 3 kyu-Dan, locul 1 kumite juniori individual masculin sanbon shobu -60 kg, locul 1 kumite echipe juniori mixt, locul 3 kumite juniori individual masculin ippon shobu -60 kg, locul 3 kumite echipe masculin.

Dan Sion