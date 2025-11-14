Karate/ Campionatul Mondial SKDUN și Cupa Mondială SKDN: CS „Dan Botezatu”, medalii mondiale cu dedicații

Karateka CS „Dan Botezatu” Bacău se bucură de reușitele prezentului, privesc cu încredere spre viitor și nu-și uită sub nicio formă trecutul. O dovadă în acest sens este și parcursul pe care gruparea pregătită de Ionuț Cășeru a avut-o, în această toamnă, la Campionatul Mondial SKDUN și Cupa Mondială SKDUN, competiții care au reunit la Bezdin, în Polonia, 1085 de karateka din 27 de țări reprezentând cinci continente.

Bilanțul? Șase medalii, dintre care două de aur, ambele la Campionatul Mondial, celelalte patru, două de argint și două de bronz fiind obținute în cadrul Cupei Mondiale. La cea de-a 32-a ediție a Campionatului Mondial de Karate SKDUN, antrenorul emerit Ionuț Cășeru și-a demonstrat și calitățile incontestabile de sportiv, devenind pentru a treia oară în carieră campion al lumii la Kumite individual (veterani) și, în premieră absolută, campion mondial și la kata echipe veterani.

Iar reușita profesorului a constituit exemplu de urmat pentru elevii săi. Astfel, la Cupa Mondială SKDUN, Corina Botezatu a cucerit argintul la kumite individual Ippon Shobu Senioare și bronzul la Kumite Individual Sanbon Shobu 3 kyu-dan, Andrei Popa a obținut bronzul la kumite individual juniori Sanbon Shobu 3 kyu-dan, iar Ștefan Tiron argintul la kumite individual juniori 6-4 kyu, +75 kg. Aproape de o medalie s-a aflat și Rareș Cojocaru, ocupantul locului 5 la kumite individual seniori 6-4 kyu.

„Aducem acasă două medalii de aur, două de argint și două de bronz, iar acest lucru confirmă din nou nivelul clubului făcut în onoarea lui Dan Botezatu. Corina Botezatu a avut o evoluție solidă, cucerind argintul și bronzul, în condițiile în care a avut de înfruntat o sportivă din Lituania care a participat a doua zi la proba Master la Campionatul Mondial.

Andrei Popa, care a devenit în vară dublu campion european școlar, a fost descalificat în semifinala Sanbon Shobu, când conducea cu 3-0 și mai erau doar câteva secunde din meci, ceea ce l-a obligat să se mulțumească doar cu bronzul.

Ștefan Tiron a fost vicecampion european școlar, iar în Polonia a confirmat trendul ascendent, ajungând din nou în finală. În fine, Rareș Cojocaru, campion anul acesta la Cupa României SKDUN și campion la Naționalele IKU, a pierdut în Polonia înainte de a intra în medalii”, a sintetizat antrenorul emerit și maestrul emerit al sportului, Ionuț Cășeru, care, așa cum aminteam, ține viu și trecutul:

„Personal, dedic aurul de la kumite celui care a fost co-fondatorul Dojo-ului în care activez de câțiva ani buni, regretatul sensei Lică Hermeziu, cu care am împărțit atâtea momente frumoase în sală și nu numai. Iar cealaltă medalie de aur, cea de la proba de kata echipe veterani, o dedic celui care mi-a fost antrenor, mentor și un adevărat campion de kata: Dan Botezatu. Arigato, gozaimashita, Sensei!”.