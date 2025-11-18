Karate/ Campionatul Mondial JSKA: Băcăuanca Larisa Maria Popa (ACS Karate Pas cu Pas), bronz mondial în Japonia!

Încă un pas important pe scena marii performanțe făcut de ACS Karate Pas cu Pas Bacău. Nu oricum și nici oriunde! Gruparea pregătită de Octavian Goga a reușit să reprezinte cu succes Bacăul și România la Campionatul Mondial de karate JSKA derulat chiar în Japonia, țara artelor marțiale.

La începutul lunii, clubul băcăuan și-a trecut în cont o prestigioasă medalie de bronz prin Larisa Maria Popa la Mondialele JSKA de la Matsuyama, care au reunit 700 de participanți din 31 de țări.

În ciuda unei concurențe selecte (17 karateka din țări cu priză la artele marțiale), Larisa a urcat pe treapta a treia a podiumului în proba de kata la categoria de vârstă 8-9 ani.

O reușită deosebită pentru sportiva băcăuană, care și-a demonstrat o dată în plus talentul, valoarea și puterea de luptă și de concentrare. Prestație remarcabilă și pentru antrenorul Octavian Goga care, în calitate de sportiv, s-a clasat al cincilea la kata Seniori, acolo unde au concurat 34 de karateka din întreaga lume.

Alături de Larisa Maria Popa și de Octavian Goga, ACS Karate Pas cu Pas a mai avut o reprezentantă la Mondialele JSKA de la Matsuyama: pe Georgiana Ghiuri (legitimată actualemnte la Sportul Studențesc), care a luptat în probele de kumite shobu sanbon și kumite JSKA.

„Să fii prezent la un Campionat Mondial derulat în Japonia este visul oricărui practicant de karate. Am trăit o experiență extraordinar de frumoasă, competiția derulându-se pe parcursul a trei zile și având ca preambul un seminar de pregătire coordonat de Sensei Shinji Nagaki, campion mondial de kumiye WKF și instructor formator JKS. Medalia de bronz cucerită de Larisa constituie o splendidă reușită. Din păcate, Georgiana nu a reușit să obțină un rezultat la acest Campionat Mondial, dar are tot timpul din lume.

Personal, am fost aproape de podium. Sunt foarte mulțumit de cum ne-am prezentat, ținând cont că am reușit să trecem chiar și de japonezi în lupta pentru medalii. Felicit din tot sufletul sportivele care au avut de luptat nu doar pe tatami, ci și cu oboseala, fusul orar și cu infernul deplasărilor contra-cronomentru”, a afirmat Octavian Goga, care se declară „cel mai fericit antrenor din lume”.