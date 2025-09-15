Karate/ Black Sea International Cup: CS Hikaru Bacău, roade de toamne

Pentru karateka de la CS Hikaru Bacău, toamna a început pe Litoral. Și a început bine. Cu o participare fructuoasă la o competiția de anvergură, Black Sea International Cup găzduită de localitatea constănțeană Ovidiu.

La întrecerile de la malul mării, care au reunit peste 500 de concurenți de la 40 de cluburi din trei țări, gruparea băcăuană pregătită de Andreea Mazilu și Elena Maziliu a deplasat șapte sportivi, trecându-și în cont cinci prezențe pe podium.

Astfel, la kumite, Andrei Comănescu și Ștefan Munteanu au ocupat primul loc, iar Radu Pavel și Nikita Macarie au urcat pe treapta a doua a pdiumului de premiere, în timp ce la kata, Andreea Mazilu s-a clasat a treia.

„Felicitări tuturor celor care au urcat pe podium, dar și celor care au luptat cu toată inima, reprezentând cu mândrie clubul notru. Totodată, mulțumim părinților pentru energie și sprijin”, a fost mesajul staff-uului tehnic de la Hikaru Bacău.