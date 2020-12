Sâmbătă, 5 decembrie, conducerea Consiliului Județean, împreună cu administrația Companiei Regionale de Apă (CRAB) Bacău, a prezentat, într-o conferință de presă, contractul de 472 milioane euro (inclusiv TVA) pentru aplicația pe apă/canalizare a județului Bacău.

Evenimentul, la care a participat și europarlamentarul PSD Dragoș Benea, are loc la doar câteva zile după ce președintele CJ, Valentin Ivancea, a reușit să semneze contractul de finanțare pentru această importantă investiție pentru întregul județ. „Un proiect extrem de important, cu o valoare de aproximativ o jumătate de miliard de euro. Dar, ca să ajungem la această fază, a fost nevoie de peste 4 ani și jumătate de muncă susținută”, a declarat Valentin Ivancea, președintele CJ.

Cert este că 54 de procente din valoarea proiectului vor fi reprezentate de investiții în infrastructura de apă, diferența de 46 la sută fiind investiții în infrastructura de apă uzată. Proiectul vizează 41 de UAT-uri, care, în total, vor beneficia, printre altele, de o extindere a rețelei de distribuție a apei, cu 377 de kilometri, dar și de reabilitatea a 113 kilometri din infrastructura deja existență. Numai în municipiul Bacău, vor fi realizate investiții totale de 54 milioane euro. În derularea finanțării, vor fi încheiate 25 de contracte de achiziții, dintre care 20 vor fi pe lucrări – pentru 14 deja fiind întocmită proiectarea – , 3 contracte de servicii și 2 contracte de furnizare.

La rândul său, Nina Chiper, managerul CRAB, referindu-se la stația de demanganizare, a amintit că apa din cele 44 de puțuri de apă din zona Gherăiești are un conținut de mangan peste limita admisă de normele europene, făcând imposibilă distribuirea către populație. „Prin realizarea acestei stații, vom putea asigura necesarul de apă al municipiului Bacău. Suntem la un grad de execuție de 18 la sută, cu fonduri de la Consiliul Județean. Avem un contructor capabil și sperăm ca, până în septembrie 2021, să putem pune în funcțiune acest obiectiv important”, a arătat managerul CRAB.

În plus, lucrările de reabilitare a rețelei de conducte din municipiul Bacău vor începe cu zona Șerbănești, un punct extrem de sensibil, în ultima perioadă, acestea urmând a fi finalizate în trei ani. Mai mult, în decurs de doi ani, vor fi încheiate și lucrările la reabilitare a celor 23 de kilometri din aducțiunea Stejarul – Barați, „cu o vechime de peste 30 de ani, dintr-un material care nu mai corespunde standardelor”, unde, la fel, au fost înregistrate numeroase avarii în ultima perioadă. „Mai sunt alte două contracte importante, privind conductele de aducțiune, respectiv cei 9,5 kilometri de la Poiana Uzului la Cărăboaia și alți 30 de kilometri dintre Cărăboaia și Cașin, unde acum doi ani a fost o avarie majoră care a lăsat fără apă locuitorii din zonă”, a adăugat Nina Chiper.

La final, europarlamentarul Dragoș Benea a amintit despre piedicile venite din partea guvernanților care au păstrat semnarea contractului abia în apropierea alegerilor, subliniind că „important este că acest contract este pe fonduri europene, cele mai sigure, și, astfel, nu se mai depinde de capacitatea unui buget de Consiliu Județean sau național”.

„Această documentație a trecut prin furcile caudine ale Autorității de Management de la Ministerul Fondurilor Europene, dar și ale celor de la Jaspers, firma angajată de Uniunea Europeană pentru a verifica eligibilitatea și valabilitatea unor proiecte. Aplicația se întinde pe zona de vest a județului, atât pe urban cât și pe rural, pe zona centrală, foarte puțin în est, pentru că acolo sunt suprafețe întinse, costuri mari, putere de cumpărare redusă etc. Ca și la centura ocolitoare, unde am avut parte de un constructor foarte bun, la această aplicație de jumătate de miliard de euro, am avut norocul să lucrăm cu o firmă de consultanță care și-a făcut treaba. Și nu o dată, ci de trei-patru ori, la «deșeuri», la «alimentarea cu apă» etc, astfel încât să nu avem probleme la implementarea investiției.”

Dragoș Benea, europarlamentar PSD