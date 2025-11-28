Judo/ SCM- Palatul Copiilor Bacău, mereu în prim-plan

Gruparea antrenată de Constantin Manole și Lavinia Bălan a avut 18 medaliați la „Little Shosha Judo Cup”. Totodată, Ioana Cociorbă, formată și ea la SCM-PC, a cucerit bronzul național cu echipa de seniori a SCM Deva

În prim-plan. Mereu în prim-plan. Judoka legitimați la SCM- Palatul Copiilor nu ratează nicio o oportunitate de afirmare. La finalul săptămânii trecute, sportivii antrenați de Constantin Manole și Lavinia Bălan s-au evidențiat prin evoluții bune și rezultate pe măsură la prima ediție a „Little Shosha Judo Cup” de la Bacău.

18 dintre ei au urcat pe podium, bilanțul fiind: șase locuri 1, șapte locuri 2 și cinci locuri 3. Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului au urcat Paula Farauanu, Maria Caltea, Sofia Budău, Anisia Cojocaru, Ester Corolea și Elisei Buzatu. Prestații de… argint au avut Rareș Mihalcea, Denis Paladie, Anastasia Horoi, Ioana Ciobanu, Mihai Stoica, Victor Buzatu și Antoni Angelopoulos, în timp ce pe locul 3 s-au situat David Drobotă, Kevin Manolea, Ioana Moldovan, Patrick Paladie și Rebeca Elisei. Foarte aproape de un loc pe podium s-au aflat și Robert Albert și Narcis Ciobanu, care au ocupat poziția a cincea.

„Ținem să-i felicităm pe toți sportivii noștri pentru efort, disciplină și spirit de luptă, ei demonstrând că performanța se construiește pas cu pas. Suntem mândri de evoluția și de atitudinea lor exemplară”, a fost mesajul celor doi antrenori ai SCM-PC Bacău, Constantin Manole și Lavinia Bălan. Iar pentru gruparea băcăuană, rezultatele de la „Little Shosha Judo Cup” nu au constituit singura satisfacție de weekendul trecut.

Astfel, la Cluj, cu ocazia Campionatelor Naționale de Seniori pe echipe, una din sportivele importante formate la SCM- Palatul Copiilor, multipla campioană Ioana Cociorbă a cucerit bronzul național cu SCM Deva.

„Un alt rezultat care ne bucură și onorează în mod deosebit”, a sintetizat profesorul Manole. Pe scurt, un alt rezultat de… prim-plan marca SCM-PC.