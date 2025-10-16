Judo: Rada Ciobanu (SCM- Palatul Copiilor Bacău), campioană balcanică Under 15

Judo-ul băcăuan și-a trecut în palmares, la finalul săptămânii trecute, un nou rezultat de top. Protagonistă? Rada Ciobanu.

Multiplă campioană națională, triplă campioană balcanică și vicecampioană mondială școlară, judoka pregătită de Constantin Manole și Lavinia Bălan la SCM- Palatul Copiilor Bacău a ținut capul de afiș și la Campionatul Balcanic de judo derulat la Budva, în Muntenegru. Rada s-a încununat campioană balcanică U15, cucerind aurul la categoria de greutate 70 kg.

Parcursul băcăuancei la Budva s-a dovedit fără greșeală, Rada trecând, rând pe rând, de turcoaica Rabia Ozbudak Yagmuri, de grecoaica Panagiota Karbaliota și de bulgăroaica Anastasija Ignatkov, pentru ca în finală să o învingă pe reprezentanta Bosniei- Herțegovina, Dunja Grubacic.

„Evoluțiile foarte bune încununate cu acest nou titlu de campioană balcanică nu fac decât să confirme valoarea și șirul de succese în marea performanță pentru Rada Ciobanu, o sportivă de excepție, care și-a construit cariera prin talent, dăruire, persevernță și multă muncă la antrenamente”, au declarat antrenorii SCM- PC, Constantin Manole și Lavinia Bălan.