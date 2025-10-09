Judo/ Memorialul „Aurel Cîmpeanu” și Cupa „Kids Bucovina”: SCM- Palatul Copiilor Bacău, în grafic

Judoka antrenați de Constantin Manole și Lavinia Bălan la SCM- Palatul Copiilor Bacău își continuă șirul participărilor competiționale. Și, conform graficului, și seria prezențelor pe podium. Weekendul trecut, gruparea băcăuană a avut priză la podium la două turnee internaționale.

Astfel, Isidora Cojocaru și-a reconfirmat valoarea, cucerind medalia de aur la cea de-a XXII-a ediție a Memorialului „Aurel Cîmpeanu” de la Focșani. La tradiționalul turneu de la Focșani, componenta lotului olimpic de judo, unde este pregătită de antrenoarea emerită Andreea Chițu și antrenorul Călin Roșu, și-a adjudecat categoria de greutate 44 kg la Under 16.

Pe lângă succesul Isidorei de la Focșani, SCM-PC Bacău a contabilizat alte 11 medalii pe care le-a cucerit la cea de-a doua ediție a Cupei „Bucovina Kids” de la Todirești. La turneul internațional de la Todirești, ce a reunit aproximativ 500 de judoka din România, Republica Moldova, Ucraina și Italia, gruparea pregătită de tandemul Manole- Bălan a obținut patru locuri întâi prin Isidora Cojocaru, Bianca Ostahie, Tudor Palade și Anisia Cojocaru, cinci locuri 2 prin Paula Farauanu, Maria Căltea, Ioana Moldovan, Patrick Paladie și Sofia Budău și două locuri trei prin Denis Paladie și Kevin Manolea. Aproape de podium s-au situat și Ioana Ciobanu, Eva Calmic, David Moldovan și Narcis Ciobanu, care au ocupat poziția a cincea.

„Suntem mulțumiți de rezultatele frumoase obținute la ambele competiții, apreciind efortul, curajul și spiritul de luptă pe tatami manifestate de toți sportivii noștri, cu observația că perseverența și ambiția nu țin cont de vârstă”, au declarat antrenorii băcăuani Constantin Manole și Lavinia Bălan.