Judo/ Memorialul „Aurel Cîmpeanu” și Cupa „Kids Bucovina”: CSM- Palatul Copiilor Bacău, salbă de medalii

Salbă de medalii pentru judoka de la CSM- Palatul Copiilor Bacău weekendul trecut, cu prilejul a două turnee internaționale. Sâmbătă, gruparea condusă de Dorin Cruceanu a obținut o medalie de aur, una de argint și alta de bronz la cea de-a 22-a ediție a Memorialui „Aurel Cîmpeanu” de la Focșani, competiție care s-a bucurat de prezența campionului olimpic și mondial Lasha Shavdatuashvili.

Aurul a fost adjudecat de Mălina Lupu, argintul a revenit lui Victor Ungureanu, iar Giulia Cimpoeșu a completat palmaresul băcăuanilor cu medalia de bronz.

A doua zi a fost rândul sportivilor de vârste mai mici pentru a păși pe spațiile de luptă și, de acolo, sus, pe podium. Cadrul l-a asigurat ediția a doua a Cupei „Kids Bucovina” găzduită de localitatea suceveană Todirești, la care au participat peste 400 de sportivi.

CSM-PC Bacău a cucerit două locuri 1 prin Giulia Cimpoeșu și Mario Ciobanu, două locuri doi prin Sofia Ungureanu și Sofia Florea și cinci locuri 3 prin Evelyn Cruceanu, Mihaela Stanciu Viziteu, Anastasia Lupu, Anastasia Bezuhăneț și Carina Condurache.

„A fost un weekend plin, ceva specific nouă în această perioadă. Important este să participăm, să verificăm cât mai mulți sportivi și să demonstrăm că munca din sală se înnobilează prin rezultatele de la competiții. Sâmbătă vom participa cu echipa de cadete a CSM Bacău la finala Campionatului Național pe Echipe U18 de la Miercurea Ciuc, de unde sperăm să ne întoarcem cu o medalie, ceea ce ar constitui o premieră pentru Bacău”, a declarat antrenorul Dorin Cruceanu.