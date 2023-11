Judo/ „International Shosha Judo Cup”: Participare masivă la ediția de debut

Competiția programată pe 9 decembrie, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacău va reuni 600 de sportivi din România, Anglia, Turcia, Bulgaria, Republica Moldova și Azerbaidjan

O reușită încă din start. Sau, și mai precis, încă dinaintea startului. Prima ediție a „International Shosha Judo Cup”, organizată de ACS Shosha Bacău și programată pe data de 9 decembrie, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” va reuni un număr impresionant de sportivi din țară și din străinătate: 600. Din țară, pe lângă gazdele băcăuane, vor participa cele mai titrate cluburi reprezentând centre cu mari investiții în judo precum Pitești, București ori Constanța.

Din străinătate vor păși pe spațiile de luptă 234 de judoka din cinci țări: Anglia, Turcia (cu 64 de sportivi de la patru cluburi), Bulgaria (cu campioni de la Ilinden Sofia și JC Topalov), Republica Moldova și, last but not least, Azerbaidjan. CSM Bacău, dar și Palatul Copiilor (co-organizator, alături de ACS Shosha) vor alinia la linia de start peste 70 de sportivi, cu drept de gratuitate, precum și restul cluburilor băcăuane înscrise. Acest autentic festival de judo, care va debuta pe 9 decembrie la ora 9.00, este adresat sportivilor născuți între anii 2007 (feminin) și 2016 (masculin și feminin), încadrați la peste 70 de categorii de greutate.

„Asociația Club Sportiv Shosha, așa cum o arată și numele- în japoneză se traduce „învingător”- își propune să exceleze pe toate planurile, sportiv, media și organizatoric, turneul urmând să fie televizat live, concomitent, pe cele patru spații de luptă”, a declarat președintele ACS Shosha, Dorin Cruceanu, care a anunțat că la ceremonia de deschidere vor participa personaltăți emblematice ale orașului și că în cadrul turneului se va desfășura și campania de conștientizare a riscurilor asociate consumului de substanțe interzise, campanie derulată de Prefectura Bacău și inițiată de prefectul Lucian Bogdănel.

„Numărul de sportivi străini care vor participa la acest adevărat festival internațional depășește cu mult turneele de judo anterioare din Bacău, iar acesta este doar începutul. Îmi propun ca turneul să devină de la an la an mai puternic și să se așeze în Top 3 al competițiilor internaționale de profil organizate în România”, a concluzionat antrenorul și organizatorul Dorin Cruceanu.