Judo/ Cupa Dacilor: Judoka CSM Bacău- Palatul Copiilor, activi și în vacanță

Sportivii antrenați de Dorin Cruceanu au cucerit 16 medalii la turneul internațional de la Târgu-Frumos

Pasiunea pentru judo nu poate lua pauză. Nici măcar în vacanță. O demonstrează și judoka antrenați de Dorin Cruceanu la CSM Bacău- Palatul Copiilor. Gruparea băcăuană pregătită de profesorul Cruceanu a participat cu succes, cucerind 16 medalii, la cea de-a cincea ediție a turneului internațional „Cupa Dacilor”, care a reunit, zilele trecute, la Târgu Frumos, aproximativ 400 de competitori din România, Italia, Germania și Republica Moldova.

„Din vacanță, direct pe tatami, iar de aici pe podium, un semn că judo-ul nu se uită”, a declarat antrenorul Dorin Cruceanu, care a adăugat:

„A fost o competiție bine organizată, unde ne-am putut verifica sportivii de vârste mici și începători după această perioadă de pauză îndelungată. Micii noștri judoka s-au remarcat prin evoluții foarte bune. Oficial, vom începe antrenamentele în două săptămâni, după care vom avea parte de o perioadă foarte încărcată: vom organiza finala campionatului Național Ne-Waza U14 și U16, dar și mega-turneul internațional Shosha Judo Cup, unde sunt așteptate delegații din Turcia, Georgia, Republica Moldova, Ucraina, Egipt și Franța”.

Rezultatele CSM Bacău- Palatul Copiilor la Cupa Dacilor

Locul 1: Giulia Cimpoeșu, Sofia Anton, Mateea Pascu.

Locul 2: Mălina Lupu.

Locul 3: Carina Condurache, Izabella Kuzstibschi, Evelyn Cruceanu, Radu Chiriac, Matei Dogărașu, Denis Pătrău, Mathias Ciorcilă, Ariana Nichituș, Mădălina hriscu, Diana Cimpoeșu, Emma Tilici, Matei Tilici.