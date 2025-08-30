Judo/ Cupa Dacilor: SCM Bacău- Palatul Copiilor, revenire în forță

Pe final de vară, judoka antrenați de Constantin Manole și Lavinia Bălan la SCM- Palatul Copiilor și-au făcut revenirea pe spațiile de luptă. Come-back-ul- unul în forță- a fost asigurat de cea de-a cincea ediție a Cupei Dacilor, turneu internațional care a reunit la Târgu-Frumos peste 400 de sportivi din țară și străinătate.

SCM-PC Copiilor a avut o prestație solidă, subliniată și de numărul mare de prezențe pe podium.

„Suntem mulțumiți pentru rezultatele frumoase obținute la această puternică și bine organizată competiție și ne pregătim pentru viitoarele întreceri naționale și internaționale”, a concluzionat profesorul Constantin Manole.

Rezultatele obținute de SCM- Palatul Copiilor la Cupa Dacilor

Locul 1: Isidora Cojocaru, David Drobotă, Ioana Ciobanu, Patrick Palade, Anisia Cojocaru.

Locul 2: Bianca Ostahie, Denis Paladie, Maria Caltea, Eva Calmic, Tudor Herciu, Sofia Budău.

Locul 3: Paula Farauanu, Ioana Moldovan, Natalia Herciu, Narcis Ciobanu.

Locul 5: Robert Albert, David Moldovan.

Dan Sion