Judo/ Cupa „CSM Sfântu Gheorghe”: CSM- Palatul Copiilor Bacău, 22 de medalii

Ediția din acest an a Cupei „CSM Sfântu Gheorghe” la judo a reunit, sâmbăta trecută, în municipiul de reședință al județului Covasna, un număr de peste 300 de sportivi. În buna sa tradiție, CSM-Palatul Copiilor Bacău și-a tăiat partea leului, gruparea antrenată de Dorin Cruceanu adjudecându-și 22 de medalii: opt de aur, șapte de argint și șapte de bronz.

„Sunt mulțumit de rezultatele obținute. Important este ce-ți vine din spate, munca celor mici reflectându-se în rezultatele pozitive.

Mai avem de bifat două turnee anul acesta: unul în Bacău, unde suntem organizatori- este al șaselea din seria de evenimente naționale și internaționale la judo ținute în oraș în 2025- și o competiție la Iași, în decembrie, după care intrăm într-o binemeritată vacanță”, a declarat antrenorul Dorin Cruceanu, care a ținut să evidențieze, o dată în plus, suportul financiar acordat de părinții sportivilor și fără de care activitatea competițională a judoka CSM-PC ar fi avut serios de suferit.

Rezultatele CSM-Palatul Copiilor Bacău la Sfântu Gheorghe

Locul 1: Ana Patea (-78 kg), Alexandru Ungureanu (-34 kg), Evelyn Cruceanu (-28 kg), Sofia Anton (-23 kg), Sofia Florea (63 kg), Anastasia Bezuhaneț (-36 kg), Mădălina Hriscu (-57 kg), Denisa Chiticaru (-44 kg).

Locul 2: Diana Cimpoeșu (-32 kg), Ariana Nichituș (-57 kg), Mateea Pascu (-31 kg), Anastasia Lupu (63 kg), Radu Chiriac (-34 kg), Michael Nicoară (-66 kg), Giulia Cimpoeșu (-63 kg).

Locul 3: Mălina Lupu (-52 kg), Nicolae Doană (-46 kg), Tudor Călin (-27 kg), Mihaela Stanciu Viziteu (-48 kg), Izabela Kuzstibschi (-28 kg), Sofia Ungureanu (-40 kg), Victor Ungureanu (-70 kg).