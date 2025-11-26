Judo: „CSMeii” mari și mici, la podium au mereu lipici

În weekendul în care Simona Aruș și Dragoș Cremene s-a laureat campioni naționali la Veterani, elevii lor și ai lui Aurel Chelariu de la CSM Bacău s-au făcut remarcați la prima ediție a Little Shosha

Pe spațiile de luptă au priză. Priză bună în confruntările cu adversarii. Iar la podium au lipici. Un „super-glue meseriaș” la locurile fruntașe. Judoka antrenați de Simona Aruș, Dragoș Constantin Cremene și Aurel Chelariu demonstrează că, indiferent de competitor și de competiție, știu să se facă remarcați.

Așa au stat lucrurile și la finalul săptămânii trecute. Cu ocazia Campionatului Național de judo rezervat Veteranilor și derulat la Cluj Napoca, Simona Aruș și Dragoș Cremene au renunțat la treningul de antrenori, în favoarea kimono-ului.

Iar în calitate de sportivi, Simona și Dragoș și-au dovedit- o dată în plus- măiestria. Simona Aruș s-a laureat campioană națională la categoria de vârstă 55-59 de ani, categoria de greutate 70 kg.

La fel au stat lucrurile și în cazul lui Dragoș Cremene, care, după super-evoluția, încununată cu un loc 5 (ce putea avea străluciri de bronz, dacă nu chiar de argint ori aur) de la Campionatul Mondial de la Paris, a devenit campionul României la Veterani la 50-54 ani, 81 kg.

De notat și meritoriul loc 7 ocupat de CSM Bacău la întrecerea Seniorilor de la Cluj. Și cum ucenicii calcă apăsat pe urmele maeștrilor, zece judoka antrenați de Simona Aruș, Dragoș Constantin Cremene și Aurel Chelariu au avut, la rândul lor, lipici la podium, weekendul trecut, cu ocazia ediției inaugurale a „Little Shosha” desfășurată în Bacău.

Astfel, Tudor Herciu și Tudor Grosu au urcat pe cea mai înaltă treaptă de premiere, Alexandru Nedelcu, Alexandru Andronic și Alessandra Cojan au ocupat poziția secundă, iar Davide Cojan, Radu Grosu, Matei Antonoaiei, Marian Cătău și Natalia Herciu s-au clasat pe locul al treilea. Priză bună, deci. Și, așa cum aminteam, lipici. Felicitări și… pupici!